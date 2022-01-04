第一銀行文教基金會長期深耕本土藝文，2022年「第一藝術空間」首場展覽即邀請到超人氣職場圖文作家「馬克」，以幽默插畫的方式，展出全世界都在關注的環境議題，以及如何呵護個人心境，歡迎各界蒞臨欣賞。

馬克是在台灣經營超過13年的職場圖文作家，其漫畫題材係以描寫職場生態和基層上班族的心聲著稱，療癒寫實的風格，被稱為廣大苦悶上班族的民族救星。這次的展覽有別於以往馬克的創作，並非以職場為主題，而是針對現代人所需面對的兩個議題切入，一個是環境保護，一個是內心壓力，透過詼諧幽默的圖文，將這兩個嚴肅的議題呈現給大家，希望讓觀者能從內而外照顧自己與生活的環境。

在照顧環境方面，馬克使用「馬克綠私塾」為主題，包含全球暖化、碳足跡、聯合國氣候變遷評估報告書等面向，將艱澀難懂的環境議題，以有趣的插畫文字展現，讓更多人了解全球氣候變遷正在發生，藉以啟發大家的環保意識；在呵護心境部分，以「讓你開心的100個理由」切入，運用100張圖當作提醒，讓大家知道快樂其實沒有想像中那麼困難。

第一銀行及第一銀行文教基金會長期致力於環境永續，自2017年開始推動「綠光傳愛 點亮希望」計畫，迄今已協助23家社福機構及偏鄉學校汰換老舊燈具改善照明，5年累積減碳量將近272公噸。第一金融集團ESG（環境、社會、公司治理）表現深受國內外高度肯定，積極落實環境保護與社會健全發展，有效發揮金融影響力，持續貫徹「永續金融，第一品牌」的經營目標。

第一銀行文教基金會自2011年起，將第一銀行總部大樓1、2樓打造為「第一藝術空間」，無償提供國內藝術家創作發表之平臺與機會，使商業大樓成為優雅的藝文走廊，也為本土藝術帶來支持與活力；希望藉由此次馬克「照顧環境 呵護心境」展覽，能更重視環境和心境，即刻開始一起愛地球也愛自己。

展覽地點：第一銀行總行1樓大廳(台北市重慶南路一段30號)，展覽日期：2022年1月4日至1月25日，展覽時間：每週一至週五9：00至15：30。