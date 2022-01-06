經常有網友在臉書上寫私訊詢問馬克太太各種感情問題，包括姐弟戀、異國戀……在各種「問卦」之中，最多人求問的應該就是年齡問題了。有趣的是，很多人不約而同地問我：「到了三十歲，該怎麼面對父母催婚的問題呢？」

當我們身處的社會主流價值觀仍然把女人應該結婚生子、好好相夫教子當作幸福的歸宿時，我能理解那些來向我求「感情卦」的網友們，她們心裡的感受是什麼。

我記得自己剛過二十五歲時，身邊的朋友和同事們像是不約而同似的，一個個地走入了紅毯那一端。即便當時我還沒有結婚的打算，看到他們身邊都有了穩定交往的對象，或是積極參與聯誼交友活動，生活過得多采多姿，就羨慕不已。正努力走出失戀傷痛的我，內心更有說不出的失落。

在這段療傷期，有部楊謹華主演的電視劇《敗犬女王》受到了廣大女性觀眾的歡迎。劇情是描繪三十幾歲的女人有了事業卻找不到另一半的處境與心情，而身邊的人都認為她們強悍到不需要另一半，像是女主角工作認真又果斷，就讓追求者感到卻步。

在職場上，有越來越多比起男性毫不遜色的女人展露鋒芒，而這些有能力的女人，倘若感情一片空白、又沒有交往對象的話，往往會被認定為眼光太高、不懂得示弱，才會找不到好男人。但是我覺得，為了自己的前途而認真打拚，不是應該有的工作態度嗎？若是男性在工作上表現得相當成功，情感卻一片空白，常會被稱為「黃金單身漢」，一旦性別角色對調時，這些事業有成的女性就成了一般人眼中的「敗犬」。

我覺得楊謹華將女主角單無雙這個角色詮釋得很好，她在別人面前表現出一副心高氣傲、無所謂的樣子，但是工作結束後，回到一個人的住處時，那種無人可訴說的寂寞，還是會伴隨著挫折感襲來。

我一邊看著這部戲一邊想著，女主角渴望被愛的心情跟自己有些相像，但不一樣的是，我真的很廢！當時因為失戀的緣故，連工作都無法好好做，常常在工作場合裡忍不住偷偷落淚。

很多書籍和兩性節目都搭上了這股《敗犬女王》的熱潮，不停地灌輸大家「單身不代表失敗」的觀念。或許我們的社會一直流傳著女人到了某個年紀沒嫁出去就是「剩女」的觀念，很多女人外表光鮮亮麗、看似新時代女性，嘴裡說不在意年齡，心裡卻害怕得要命！她們因為擔心被貼上標籤，自欺欺人地說：「敗犬又怎樣？老娘就是不在意年齡！」

為什麼許多女人看了一堆心靈雞湯的書，聽了幾百萬次「三十歲後單身也沒關係」的口號，到了適婚年齡還是焦慮不堪呢？原因是她們認為女人的青春就是籌碼，年紀越大，籌碼越少，怎麼能夠不害怕呢？

不可否認的，隨著年紀越大，女人想找到一個好對象，以及生育的困難度也提高了，這是一個現實卻又難以說出口的話題。

我曾經以為自己這輩子注定要獨身而感到焦慮，我也認真思考過，既然要一個人孤老到死，到底要如何快快樂樂地度過老年生活呢？

想清楚之後，我的腦袋瞬間不再糾結，開始把生活重心從男人轉移到自己身上。我努力提升自己，累積更多的資產，無論是看不見的內涵，還是銀行裡的存款。

我不知道有多少女生就算到了即將三十歲拉警報的年紀，也不擔心。有些女生嘴巴上說寧缺勿濫，卻暗暗想著要如何才能脫離單身的行列，我也是一樣。但在我決定踏上紅毯另一端後，有了更深的另一層領悟：婚姻不是愛情最後的結局，而是人生另一個新的階段的開始。

女人啊！若妳還未婚，我想跟妳說，不要騙自己，也不要太在意年齡，妳應該在意的是青春有限這件事。不管幾歲，妳都可以寵愛自己，做自己有興趣的事。當妳努力讓自己越來越好，生活過得精采又豐富，即使跨越了大眾口中所謂的適婚年齡，這樣的妳依舊是很有魅力的。

也許有人會問我：「年紀大了，生不出孩子怎麼辦？」請想想看，難道女人在婚姻裡的價值就只是生小孩嗎？夫妻這種關係，絕對不是妳給對方一雙兒女，就能一起白頭偕老，走完這一生。若真是這樣，呂秋遠律師（經常處理兩性關係的律師）的生意就門可羅雀了（笑）！

那天我與一位昔日戰友兼好姐妹在網路上聊天，她不但長得漂亮，而且聰明，工作能力也很好。她說自己本來不急著找結婚對象，但是最近看到原本生活過得一團糟的女性朋友即將結婚，突然之間，她對三十而立的自己失去了信心。

我告訴她：那些三十歲前把自己嫁出去的女人，不代表中了頭獎，她們可能只是先把不好的獎項給抽走（笑）！所以請別著急，也不要感到心慌，屬於妳的幸福一定會來的。 在真命天子還沒出現之前，好好照顧自己，享受一下單身生活的美好吧！

(本文摘自《你缺的不是努力，而是反骨的勇氣》/皇冠出版)

【內容簡介】別人說:做人要認命,不要老想著出國!

馬克太太:沒有勇氣踏出舒適圈,你怎麼知道自己的能耐到底有多大?

別人說:我有想做的事,但大家都說不好,我應該堅持下去嗎?

馬克太太:何必為了討好別人,而去做不討好自己的事?

別人說:為什麼有些人可以含著金湯匙出生,一輩子不愁吃穿?

馬克太太:我也不知道,因為我是含牙齦出生的。

超高的顏質、時尚的穿搭,是很多人對馬克太太的第一印象,她大膽犀利、特立獨行的強烈風格,更迅速擄獲了一群死忠粉絲。但卻沒有人知道,在很久很久以前,「網紅馬克太太」也只是個「辛苦」的普通女孩。

她在重男輕女的家庭長大,被保守的鄉下視為不良少女,人生道路始終走得跌跌撞撞。她曾經因為失戀罹患憂鬱症,窮愁潦倒到一天只喝一杯珍奶來果腹。為了追逐夢想,毅然決然出國打工,卻立刻遭逢現實的黑暗,她在日本居酒屋的廚房,與血水和內臟奮戰;在澳門酒吧裡,面對主管的性騷擾和同事的排擠......

但再多的挫折,都沒有動搖她的不屈不撓;再難的險阻,也沒能阻止她的奮不顧身。她將自己的經歷化作實現夢想的種子,克服文化差異,守護了一段夢寐以求的異國戀情,憑藉著一股不服輸的「反骨」,她走過一個人的孤獨,並成就了如今一家三口的幸福圓滿。本書是馬克太太一路走來的生活哲學,也是她拒絕被命運擺布,翻轉人生的勇敢見證!

【作者簡介】馬克太太

在文字的世界,她是犀利冷靜的觀察家;在服裝的領域,她是眼光獨到的時尚女王;在網紅的業界,她是跨越界線的斜槓才女;在人生的戰場上,她是永不放棄的挑戰者。

從小就喜歡穿搭,尤其是用色大膽的服裝,因而成為大人眼裡的異類。小時候常常幻想自己是作家,在循規蹈矩才是好孩子的那個年代,被老師認為不切實際。

明明說著一口破英文,卻嚮往國外的生活,靠自己的努力去澳門、日本以及愛爾蘭打工度假,最後還嫁給馬克先生,定居英國。

雖然做事總是離經叛道、我行我素,但誰說不按牌理出牌的人無法走出自己的小天地呢?希望透過這本書讓大家明白:你的人生是掌握在自己的手裡,而不是活在別人的嘴裡!

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