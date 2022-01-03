在這本書書寫的過程中，日子從春季走到了夏季，如今又步入了秋天。

婚姻結束後的這兩年間，我反覆問自己：「如果把人生比喻成一趟大海中的航行，觸礁就一定代表會沉船嗎？」如果在一段關係中，雙方都痛苦到無法繼續一同走下去了，我們還要固守在這段關係裡嗎？在經歷戀愛結婚、生子和離婚之後，我在看待自己和所有關係時，都有了全新的眼光和想法。

婚姻很神聖，但它沒有比較特別

很多女生從小到大可能都幻想過一個場景：自己可以穿上美麗的新娘白紗，畫上最美好細緻的妝容，被家人牽著走上紅毯，一步步走向我們想共度一輩子的那個男人。

人們究竟為什麼會認為婚姻神聖？

因為我們認定它是兩個人要相守一輩子的承諾，就像誓詞裡寫的一樣：「無論是順境或逆境、富裕或貧窮、健康或疾病、快樂或憂愁，我將永遠愛著對方、珍惜對方，忠實直到永遠。」但是長大之後，我們才發現那個童話故事中的美好場景：王子與公主從此過著幸福快樂的生活，並不是百分之百存在，真實婚姻中要面對的柴米油鹽醬醋茶，與童話故事相去甚遠。

每一對步入禮堂的新人，在說出「我願意」的當下，一定都是希望自己能夠信守承諾的。就像當初信心滿滿地登上那一艘婚姻的輪船一樣，出發前，每一個人都認為自己做好了遠航的準備，但在大海上的每一天，氣候都是如此千變萬化。有時一連好幾天風平浪靜，可以吹著輕柔的海風，看著海鷗從夕陽前振翅飛過；有時卻必須面對突如其來的狂風驟雨，整艘船在海面上擺盪不止，活像坐雲霄飛車上下動盪起伏，令人無法忍受。

就跟隨時都會變化的海上氣候一樣，我們根本無法掌控這世界上唯一不變的真理：那就是世上所有的人事物，時時刻刻都在改變，包括我們自己的感覺。無論是過去說出「我願意」的那一份真心或是航行前的壯志，我們都曾經想好好的履行承諾，卻可能因為內外在環境的變遷而產生變化。

因此，婚姻帶給我最大的感觸就是：「人生中的每一個承諾都很重要，而在這些承諾中，婚約並沒有比較特別。」

我的意思是，婚姻契約就跟人生中的任何一個契約一樣重要，沒有人會沒事找事做，刻意去違背與他人的承諾。

但是，只要是簽訂契約就會有但書。

就像工作一樣，假設你和公司簽訂了一份工作合約，但是當你生重病的時候還是得跟公司請假，如果碰到職場性騷擾或霸凌事件，也是會想馬上辭職閃人的，對吧！

所以，在這本書裡我想分享的第一件事情就是：婚姻絕對不是兒戲，但也不必為了「維持婚姻」，而讓自己處在一段痛苦不適當的關係中，持續耗損自己和對方的身心靈。

人生苦短，我們還要用多少時間囚禁自己？

在商業上做錯決定時，我們尚且懂得設立停損點，但對於需要長遠朝夕相處的另一半呢？如果你現在正因為一段不健康的關係而痛苦不堪，請給自己幾口深呼吸，放自己一馬吧！

有時候，轉念反而才能海闊天空。

(本文摘自《不完美關係，與更好的我自己》/禾禾文化)

【內容簡介】離婚不難，但要坦然地面對真實，才難！

當童話裡的公主遇到王子之後，然後呢？

從此幸福快樂的生活？或是和我們一樣，必須面對所有關係中的衝突與爭執？

即使大部分人期待擁有一段完美長久的關係，但我們深知，完美的關係並不存在。

每一段關係都是一趟未知旅程──

「原生家庭的傷痕」、「愛情中的脆弱與勇敢」、「在媽媽的角色之外我是誰」……

想在婚姻與自我中找到平衡、想繼續期待愛情，迎來的卻可能是期待落空，

於是在一場不完美的關係中，有人學會了接納，有人學會了忍耐，也有人學會暗自療傷。

如果勇氣有形狀，何妤玟一筆一劃寫出關係中的美麗與哀愁，眼淚與笑容

童年在單親家庭中長大，長期夾在雙親冷漠和母親單方面的強勢中，經歷演藝圈的五光十色和起起落落，她的心中對於幸福家庭總有一種美好的想像與期待。

這份幸福藍圖在35歲成真，她相信自己選擇的婚姻能擺脫童年的成長陰影。但是當全心全意投入家庭後，這份關係卻隨著時間而逐漸失衡。面對有著優秀另一半和兩個可愛孩子的「完美婚姻」，她卻選擇誠實的面對自己，「這不是我想要的幸福」。

這是一個接納不完美的故事，也是一個面對真實，療癒自己的故事

關係結束後，她用了大半年的時間療癒自己。為了能適應偶爾的孤獨，她在離婚前開始練習在外獨自過夜；為了保有心靈的安定，她向內重新認識自己，用旅行、瑜伽和內觀安定身心；為了讓孩子快樂長大，她與前夫經歷無數溝通和努力，讓兩人走出離異的衝突，成為一對能協助彼此的友善父母……。

能白頭到老的婚姻，或許是許多人嚮往的人生目標，但無論單身、戀愛、已婚或離婚，何妤玟想告訴你，當我們無法改變其他人時，我們最終能改變的只有自己。而幸福，在你能真正接納並喜愛自己時，就會源源不絕的向你湧來。

這一次，她將電視上的何妤玟卸下，與你聊婚姻、聊分離，也聊聊真實的自己

全書12篇文書寫，一場中年婦女的溫柔自白。

在邊哭邊笑中寫下關於婚姻，關於孩子，關於女性，關於痊癒的點點滴滴。

【作者簡介】何妤玟

16歲出道，從事演藝工作28年，長期活躍於電視圈與媒體界。2021年開設YouTube頻道，以犀利直白風格深入人心，發展多元，著有《何妤玟心瑜伽》等書。