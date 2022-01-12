以色列一名女網紅意外發現，自己的肖像竟被盜用，製作成充氣娃娃販售，這款娃娃不但外型輪廓和女網紅極為相似，就連嘴唇下的痣也一模一樣，更誇張的是，充氣娃娃的名字也和女網紅相同，讓她氣憤要求下架，並表示將會採取法律行動。

根據《每日郵報》報導，以色列的25歲網紅雅爾（Yael Cohen Aris）在Instagram上有100萬粉絲，某天她突然收到粉絲私訊，才發現一間大陸業者「Irontech Doll」盜用她的肖像，製作成一款充氣娃娃，從商品資訊業可以看到，這款充氣娃娃的外型和雅爾十分相似，就連嘴唇下方的痣也如出一轍，更誇張的是，充氣娃娃的名字就叫做「雅爾（Yael）」。

雅爾感到荒唐又生氣，她接受採訪時表示：「我對充氣娃娃產業沒有任何意見，但問題是，他們在未經同意且我本人不知情的狀況下做這種事」，並稱一旦充氣娃娃和她的身分、形象和影片扯上關聯，在社交媒體上將會引起不堪設想的後果。

被問到若是可以抽成利潤的話，是否就會同意充氣娃娃繼續銷售，雅爾堅決強調，自己並不想要任何賠償金，只希望產品可以盡速下架，並釐清整個事件發生的原因，「我認為從這次事件吸取教訓，將會是最好的結局」。

對此，「Irontech Doll」發言人則回應，公司為了滿足每個消費者不同的喜好，因此開發出一系列不同造型、風格的充氣娃娃，且所有娃娃都是原創、獨一無二，如果和真實世界的人「撞臉」也只是巧合，但為了避免誤會，公司決定停止使用「雅爾」這個名字，以及該娃娃的照片進行行銷。