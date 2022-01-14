網紅芷涵過去曾是直播主，她的五官精緻又擁有167公分、23吋小蠻腰、32D罩杯的超火辣身材，是不少人心目中的女神，她也不吝嗇常在社群平台曬出辣照，IG擁有將近20萬人追蹤，日前她再度上傳性感照之餘，更曝光了國小的模樣，巨大差異驚呆網友們。

芷涵先前被盜帳號，導致苦心經營的成果一夕消失，只好一切重新開始，所幸創立新帳號後迅速累積了許多粉絲。日前她在IG曬出美照，只見她穿著聖誕裝，綁著兩條可愛的雙辮子，低胸平口設計擠出一條又深又長的事業線，飽滿的北半球讓人看得目不轉睛。

芷涵在文中說道：「給大家放個國小對比照」，果然照片往旁邊一滑，可以看到芷涵青澀的國小照片，當時的她是單眼皮還有點暴牙，加上頭髮凌亂，和現在的模樣相去甚遠，讓網友都看傻了眼，「真的假的啊？也變太多...」、「真的是女大十八變」、「醜小鴨變天鵝的故事」。

也有網友質疑芷涵有進廠維修過，巨大差異讓人不敢相信，「整的還是挺不错的」、「醫生匾額：華陀再世」、「0課金長這樣，到底花多少？」、「花了不少錢」，對此，芷涵也大方坦承，「牙套11萬、縫雙眼皮6000，就這樣」，意外掀起熱議。