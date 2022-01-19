第25屆傳福盃全國青少棒錦標賽自15日在台東縣熱鬧開打，由僅12名球員的台東大溪國小奪下軟式組冠軍。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

傳福盃全國青少棒錦標賽少棒爆冷門，由僅12名球員的台東大溪國小奪得軟式組冠軍，為台東南迴偏鄉寫下傳奇。大溪國小校長林智皓開心表示，12名球員已占全校學生數1／3，就連1年級新生都得上場比拚，這次能拿下首座冠軍，師生都為之振奮。

來自太麻里鄉的大溪國小少棒隊僅以12名球員參與軟式組競賽，包含1位入隊不到半年的1年級新生。小將們在教練蔡富丞領軍及教導主任吳英睿的協助指導下，自預賽開始一路過關斬將、未嘗敗績，以全勝之姿晉級決賽，決賽中先以7：5力克武陵國小殺入冠亞軍賽，再以6：0完封對手三民國小，一舉奪下冠軍，季軍戰長濱則以3比0擊敗武陵。

林智皓進一步指出，自少子化以來，棒球隊招生一年比一年困難，大溪國小是台台東南迴線棒球重點學校，雖然這學年度全校僅36位學生，很開心球隊孩子始終堅持在平日扎實的訓練中。

蔡富丞提及，過往球隊主攻硬式組，此次傳福盃雖打軟式組，但能夠藉此演練戰術跟觀念，增加實戰經驗，奪冠雖非預期設定，但孩子們確實都非常高興，相信這次高峰經驗會讓他們日後更加努力。

至於硬式組比賽，桃園市仁善國小一路過關斬將，最後在冠亞軍戰，以17比3二度擊敗地主台東縣紅葉國小稱王，紅葉屈居亞軍，季軍賽同樣來自桃園市的中平國小則以8比7力克台南市崇學，分居3、4名。

據了解，邁入第25個年頭的傳福盃，是台東地區代表性基層棒球賽事，今年少棒於1月15至18日進行，軟式組12隊都是台東縣內球隊參賽，硬式組則是廣邀全國16支勁旅，並採用LLB（世界少棒聯盟）雙敗淘汰賽制。