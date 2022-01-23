為何北京打算抵制立陶宛？

立陶宛國家廣播電視（LRT）22日以「媒體報導：立陶宛商品從中國市場中消失」為題，引述香港《南華早報》指出，2021年12月，立陶宛對陸出口「幾乎完全崩潰」。

報導指出，根據大陸20日公布的海關數據，立陶宛2021年12月對陸出口較前一年同期大降91.4%，12月出口額又比11月降了91.1%。這些數據與立陶宛企業傳出無法出口大陸的消息吻合。

數據顯示，12月，約有335萬歐元立陶宛商品進入大陸市場，前一年同期為3800萬歐元，11月駐立陶宛台灣代表處開幕時，進入大陸市場的立陶宛商品價值達3770萬歐元。

報導指出，完全消失的商品包括前一年出口最大宗的未加工銅鋅合金，以及前五大出口商品之一的冷杉等木材。

立陶宛對陸第2大出口商品高科技雷射，12月出口額較前一年同期驟降95%，診斷用試劑也大減98%，泥煤出口下降92%。

《南華早報》的歐盟消息人士透露，北京持續否認針對立陶宛祭出行動，稱是企業自行決定不要向「攻擊中國主權」的國家購買商品。

立陶宛是貿易上最不依賴大陸的歐盟會員國之一，儘管如此，北京仍轉向跨國企業，施壓企業換掉立陶宛供應商，否則就會被排除在大陸市場之外。

目前包括德國、法國、瑞典等國企業都通報商品被禁止通過大陸海關，因為他們的商品含有立陶宛零件。

報導也指，德國企業要求立陶宛政府在與北京的摩擦中讓步，不過立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，立國不會退讓，強調正在蒐集北京施壓的證據，並且將呈交世界貿易組織（WTO）。