統一發票110年11、12月發票開獎，其中全聯福利中心本期共開出1張1000萬特別獎，與1張200萬特獎，其中1000萬特別獎開出門市為「林內中正」，消費者花費2933元購買咖啡豆、胡麻油、豬瘦絞肉、火鍋肉片、鮮乳、優酪乳、豆奶、水蓮、金針菇、秀珍菇、豆腐、蜜世界洋香瓜、日本土岐蘋果等民生消費品。而兩百萬特獎開出門市為「南投草屯」，幸運得主花費204元購買蘋果汁、可樂果、洋芋片等零食。
此外，全聯11、12月份共開出超過25萬個獎項。
統一發票110年11、12月發票開獎，其中全聯福利中心本期共開出1張1000萬特別獎，與1張200萬特獎，其中1000萬特別獎開出門市為「林內中正」，消費者花費2933元購買咖啡豆、胡麻油、豬瘦絞肉、火鍋肉片、鮮乳、優酪乳、豆奶、水蓮、金針菇、秀珍菇、豆腐、蜜世界洋香瓜、日本土岐蘋果等民生消費品。而兩百萬特獎開出門市為「南投草屯」，幸運得主花費204元購買蘋果汁、可樂果、洋芋片等零食。
此外，全聯11、12月份共開出超過25萬個獎項。
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