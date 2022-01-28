財政部今日將公布2021年11、12月統一發票中獎清冊，千萬特別獎中獎號碼「31150905」中獎張數16張、200萬特獎中獎號碼「28564531」中獎張數15張。

●統一超商

統一超商統計，2021年11、12月期統一發票有2位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市中壢區北原門市購買59元的零食與生理用品；一人在台北市信義區宏泰門市購買28元的礦泉水。 還有1位獲得2百萬特獎在嘉義縣布袋鎮新塭門市購買共300元的民生用品。

●全家

全家便利商店表示，2021年11、12月中獎發票，開出2組特別獎1000萬元，消費者於新營國道北店購買茶葉蛋、關東煮、零食、咖啡等，紅利折抵後，花費4元就幸運中獎；另消費者於高雄覺禮店購買夯蕃薯、豆漿，花費60元就幸運中獎。

●萊爾富

萊爾富表示，本期開出1張獎金1000萬元特別獎，以及1張200萬元特獎，其中，一位幸運消費者買了2瓶原萃鐵觀音，只花了40元，就中了1000萬元大獎。