張惠妹（阿妹）的「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」4月在小巨蛋連唱12場，此次將邀請歌迷擔任嘉賓，獲選者不僅擁有獨立休息室、專屬妝髮人員，還可以和「妹神」同台對唱。經紀人陳鎮川28日幽默笑說：「妹對於這件事很興奮，唯一要求『我不能配合他們的KEY喔』，總不能改KEY後歌迷唱得很好聽、妹唱得很難聽吧。」

阿妹宣布啟動新巡演後已開了多次會議，對於邀請嘉賓始終卡關，想起過去演出，歌迷們在台下大聲合唱的畫面，於是決定以徵選方式誕生嘉賓；陳鎮川說：「妹不好意思再邀藝人朋友站台，太麻煩大家了，但如果音樂上有不錯的想法，不排斥安排藝人嘉賓。」

演唱會內容已完成9成5，整場編曲也已定案，阿妹本周二開完會後提早返回台東準備過年，預計休息1、2周再開工排練。對於近來疫情升溫，陳鎮川透露阿妹隨時都在關心，「農曆過年後，演唱會海外團隊就要出發來台了，完成隔離才能進行排練，團隊一出發就是很大的工程及成本」，祈禱平安度過，全台活動都能順利進行。

阿妹演唱會嘉賓徵選將於2月28日截止，只要是原創的各種版本演出都可投稿，不限一次、不限一首且不限長短，但必須一定要是原曲原Key，不接受升降Key，錄製影片後上傳至YouTube，入選者將安排試唱複選，最後每場選出3位，演出當天在小巨蛋舞台上決選，勝出者當晚就可以與阿妹同台對唱，其餘2位參賽者也會安排在VIP貴賓席觀賞演唱會，詳情可查EMI華語粉絲書粉絲團。