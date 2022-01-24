陳零九探班羅志祥。（寬宏藝術提供）

《娛樂百分百》最夯節目單元「凹嗚狼人殺」 2021累積一年的賽事戰蹟，12位狼人殺高級玩家將於本周五（28日）在「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」合體最後一戰，表演嘉賓羅志祥，近日密集進行團練，《娛樂百分百》主持人陳零九帶著一盒紅蛋，特地前往練團室探班，祝福羅志祥小巨蛋演出圓圓滿滿，再次讓粉絲看見他重生的模樣；羅志祥則準備了放大鏡當禮物送給陳零九，預祝陳零九能看透各玩家技倆拿下「凹嗚狼人殺」總冠軍寶座。

羅志祥、陳零九近期為了「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」進入備戰狀態，身為節目主持人之一的陳零九，得知羅志祥為了活動表演在練團室緊鑼密鼓排練中，特別抽空前去探班。羅志祥表示：「會以放大鏡當禮物送給零九，是因為零九在狼人殺裡面，常常能夠以看表情的方式成功猜出其他人的身份，所以我希望他在這次總冠軍賽裡面，可以再次拿出他的神力，看穿每個人！」

而陳零九送上小孩彌月時送的紅蛋，除了代表羅志祥重生之外，也希望羅志祥站上小巨蛋再次大紅大紫，接著他也開玩笑自曝：「但其實我原本想要送火鳳凰，因為它俗稱不死鳥，象徵浴火重生，只是就有點難準備，才決定轉而送紅蛋。」

被問及「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」演出準備情形？羅志祥透露：「這次從音樂、舞蹈的編制、編排到整體想法策劃，一直都在思考要給大家怎麼樣的舞台效果，現在為止也準備的差不多了。」而日前在花蓮跨年演唱會上連續唱跳30分鐘不休息，超猛演出獲得許多網友稱讚，他也逗趣表示：「這次的演出因為時長的關係，雖然沒有30分鐘這麼久，但精彩度絕不輸跨年。」陳零九也說：「五堅情表演也準備好了，演出前兩天我們更特別排出萬難已準備好團練。」兩人也預告未來將有音樂上的合作，敬請期待！「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」門票於寬宏售票系統kham.com.tw及全國萊爾富、OK便利商店火熱開賣中！