小豬羅志祥2019年因與前女友周揚青分手，爆出眾多醜聞而暫退演藝圈，直到2021年底才在花蓮跨年復出，賣力唱跳大受好評，網路轉播更瞬間湧入21萬人同時觀看，MOD平台同時段收視率也僅次於在高雄跨年伍佰。在演藝圈打滾26年，羅志祥私底下最為外界所知的是球鞋、公仔收藏，不過其實他的跑車收藏也相當有看頭。

小豬最早購入的千萬超跑是Audi R8，他大約在2012年左右購入，大紅車身搭配亮銀色鋁圈，相當有小豬的浮誇風格，他還曾在主持的《娛樂百分百》節目上模仿R8引擎聲浪。

除了Audi之外，超跑之王Ferrari也是小豬的愛，在2013年就曾在Instagram上貼出與458 Italia的合照，該車當時售價1338萬元起，同時也是Ferrari V8車系最後一款採用自然進氣引擎的車型，如今二手價格依然堅挺。而在暫退演藝圈的期間，小豬也被目擊購入Ferrari的最新油電超跑SF90 Stradale，該車在台售價2385萬元起，可見小豬對「馬」的熱愛。

小豬先後購入兩輛Ferrari，可見其對「馬」的熱愛。（圖／翻攝自羅志祥IG）

不過說到最能代表小豬的一款超跑，或許還是2014年購入的Lamborghini Aventador，該車起售價2500萬元，雖然並非限量版，但小豬特別訂製了全球首輛的「螢光粉色」塗裝相當吸睛，當時經紀人也表示是他送給自己的生日禮物。除了這些之外，小豬擁有過的名車不計其數，包含Porsche 911、Rolls-Royce Wraith、Aston Martin DB9等等，都曾是他的座駕。