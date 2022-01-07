羅志祥(小豬)之前在花蓮跨年晚會壓軸演出，連續唱跳30分鐘獲得好評，讓他成功洗白，不過近日有網友驚爆，在交友軟體上遇到「羅志祥」，還將完整對話曝光，引起熱議，對此，他的經紀人也回應了。

有一名男網友在Dcard發文，表示在用交友軟體時，遇到自稱是「羅志祥」的人，一開頭就說：「我是羅志祥」、「我在花蓮的表演好看嗎？」該網友認為對方在開玩笑，無奈吐槽「白日夢醒了沒？你是羅志祥，我是郭富城」。

有網友在交友軟體遇到自稱羅志祥的人。(圖／翻攝自Dcard)

自稱羅志祥的人宣傳影片後就離開。(圖／翻攝自Dcard)

但對方一直強調是本人，還預告下禮拜三頻道會有新影片上架，要他記得看、記得訂閱，並留下「掰掰」、「下回見」，就退出聊天室，該貼文曝光後，立刻引起網友熱議，有人認為一看就很假，有人則說下禮拜三就見真章，甚至有人笑虧「真的是時間管理大師」。

對此，羅志祥經紀人回應《三立新聞網》，澄清他沒有用該交友軟體，擔心遭冒名或出現損害藝人形象的言語，「如果有任何散播不實的言論跟文字，傷害藝人，將會找律師處理」。

羅志祥之前遭前女友周揚青踢爆是「時間管理大師」，還曝光他私生活混亂，導致形象一落千丈，演藝事業也停擺，直到最近在花蓮的跨年舞台，專業又努力的表演，讓他受到大眾讚賞，復出之路算是相當成功。