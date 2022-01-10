foodpanda今宣布將加碼投資新台幣6億元，擴編亞太數據科技支援中心，為全球創新應用研發基地做準備，並祭出高薪、徵百名以上軟體開發人才，該團隊將負責全球foodpanda APP 創新應用及新服務功能研發，展現集團加深數位多元布局的決心，台灣將成為研發樞紐，並同步徵具跨國軟體開發經驗的高階經理人。

foodpanda 總經理方俊強表示， 自去年成立亞太數據科技支援中心，透過產品技術服務的強化，即帶動亞太地區提升整體企業運能，創下營運成長新高峰。接下來，多項 APP 新應用計畫正在緊鑼密鼓地籌備中，台灣將成為研發的核心樞紐，以持續提升消費端的服務體驗。

這次徵才計畫已經展開，上半年預計招募 100 名軟體及雲端領域人才，鎖定具跨國軟體開發協作經驗的高階經理人、前端及後端工程師， APP 開發高手等職缺。

由於全球數位平台經濟產業正處於高速成長期，亟需要熟悉雲端技術的工程師加入，挑戰全球等級的流量， foodpanda 除了開出極具競爭優勢的薪資條件。此外，每年再依公司營運狀況及個人績效，發給獎金。同時提供優於法令的福利，包括有薪病假、生日假、彈性假不補班、教育訓練補助、部門聚餐、餐費補助、健檢補助等。