全聯繼去年與Uber Eats合作後，今年再攜手foodpanda「熊熊聯手」拓展生鮮電商，目標第一季挑戰350家全聯門市上架foodpand，本島和外島外送服務涵蓋率超過75%。即日起至2月3日在foodpanda生鮮雜貨專區選購全聯商品，輸入專屬優惠碼「全聯來了」享獨家69折優惠。

為拓展生鮮外送普及化，去年10月起全聯小時達與foodpanda快商務服務pandago密切合作，目前有258家全聯門市上架foodpanda，4大訴求包含「全品項」商品上看3000項，涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等；「全速度」從撿貨到送貨都講求速度；「全安心」生鮮履歷可溯源；「全優惠」線上線下同一價格。

foodpanda快商務服務pandago與全聯小時達合作，今年第一季挑戰350家門市上線。（全聯提供）

全聯上架foodpanda的商品上看3000項，涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等。（全聯提供）

根據全聯統計，小時達去年初展開外送服務，挹注「PXGo!全聯線上購」業績快速成長，註冊會員數突破100萬，其中超過半數新會員因使用小時達而加入，回購率超過7成。全聯總經理蔡篤昌表示，去年自營的小時達和外送平台業績占比是1：4，今年多了foodpanda後市場更大，可吸引在線上購物的超商客群，看好覆蓋率和客群增加、營業時間延長，生鮮電商目標業績會從占整體營收的1％成長到3％，等於翻3倍，若以今年營收上看超過1600億元計算，總業績可達48億元，為數可觀。

目前全聯小時達已有460家，到年底要達650家；24小時營業的小時達專門店要從現有10家，到年底要達50家，蔡篤昌說小時達專門店的單店訂單最高超過500單，與pandago合作後可望超越600單，甚至達800單。

有趣的是，去年全聯生鮮電商銷量前3名是一年四季都有的奇異果、青江菜、鮮奶；若單以水果來看，在受歡迎的「AKB」蘋果apple、奇異果kiwi、香蕉banana外，「G」葡萄grape緊追在後。