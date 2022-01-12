桃機群聚案延燒持續擴大，桃園市政府12日舉行疫情說明會，公布10名確診者共23個足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃機群聚案延燒持續擴大，桃園市政府12日舉行疫情說明會，公布案17370、案17503、案17506、案17533、案17534、案17569、案17573、案17574、案17576、案17577，總計10名確診者共23個足跡。

市府指出，上月29日曾至兆豐銀行桃園國際機場分行；1日曾到車麗屋桃園八德店；3日曾至霄裡大池落羽松林、中壢觀光夜市；4日蝦皮店到店龜山萬壽店、詠芯烘培坊、中壢區阿潭ㄟ店專業生鮮市場；5日曾到天祥麵店、錢櫃中壢中央店、全球連鎖大藥局永美店；6日曾到八德區大仁公園、中壢新明市場、全聯龜山萬壽門市、自由聯盟超市龜山店、滿漢麵館、原燒桃園統領店、桃園ATT筷時尚。

7日曾至家樂福中原店、中原夜市、八德區大仁公園；8日曾到全聯楊梅民族門市、大樹藥局桃園龜山店、中壢區阿潭ㄟ店專業生鮮市場、八德區大仁公園；9日曾至全聯龜山中興門市、金北海道日滷味、全聯龜山萬壽門市；10日曾至全聯楊梅民族門市。