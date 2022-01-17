北市公布案17967足跡。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

本土疫情又爆出單日新高！中央流行疫情指揮中心今（17）日下午公布國內一口氣又新增17例本土個案，其中，案17967為亞東醫院確診護理師，北市公布其足跡，個案13日曾到科教館、兒童新樂園。

個案於13日10點前往科教館7樓粉紅豬小妹玩樂日互動特展，12點到兒童新樂園，13點有前往兒童新樂園美食街用餐，14時10分回到科教館B3停車場。

台北捷運公司17日表示，已立即完成園區專案清消作業，另配合防疫規定，園區內室內美食街從1月17日起暫停開放3天，敬請旅客見諒並安心。