新冠肺炎本土疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心今公布最新疫調結果，原本感染源不明的亞東醫院護理師案，經定序發現感染的是Omicron，序列與8B病患相差1個位點，研判非社區感染。另新竹主管一家案，定序也與銀行行員（案17630）相同，路徑已趨向清楚。不過，大湳市場的母女還沒有找到關聯性，高雄港案則可能是爸爸被外國船員傳染所致。

亞東護理師關聯圖。（圖／指揮中心提供）

針對幾個較令人擔憂的群聚案，陳時中今日表示，亞東醫院護理師（案17967）基本上是有源頭，護理師的定序今出爐，和8B病患定序差1個位點，從這裡（病患）傳過來的機率最高，和外面的不像，因此可得知，護理師不是社區感染，而是在醫院感染。至於病房不同，如何從8B傳來，有待疫調釐清。

日前確診的新竹主管一家，陳時中今宣布，主管（案18060）的定序也出爐，和最大群的定序相同，11日與主管一起吃飯的朋友（案18082），回想起1月13日曾出現嗅味覺喪失的症狀，和銀行行員（案17630）在1月9日足跡重疊，且定序和17630相同，路徑已趨向清楚。

高雄群聚案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

至於大湳市場的母女（案18135、18154），陳時中表示，還沒有找到關聯性。另高雄一家三口延伸的群聚案，因爸爸（案18156）曾在1月13、14日進入船舶，懷疑是接觸到國外船員後染疫，再帶回給媽媽和小孩，爸爸比小孩更像指標個案。該船船現已離開台灣，駛往韓國，指揮中心已通知韓國，盼互相交換情報，釐清感染源。