羅志祥1日凌晨登上花蓮跨年舞台，正式宣告復出歌壇，寶刀未老的唱跳功力深獲好評，更透露下個月將飛美國參加商演，身為死忠粉絲的《WTO姐妹會》班底Anna，在個人YouTube頻道上傳與他視訊通話的過程，興奮表情全寫在臉上。

Anna在個人YouTube頻道《法國Anna》，上傳名為《我的偶像打給我》的影片，一開始就表示要跟很喜歡的人見面，更自爆待在台灣11年都在等這機會，好不容易可以碰面，卻因為妹妹結婚返回法國，讓她當下懊惱不已，等到跟羅志祥正式視訊通話時，只見她臉上藏不住內心喜悅，工作人員也向羅志祥介紹Anna，表示她還在法國就聽過羅志祥的歌，有著台灣男生都這麼帥的第一印象，便決定來台灣學中文，但遺憾的是「沒有嫁給小豬，就嫁給老公」。

Anna圓夢與心目中的偶像羅志祥視訊通話。（法國Anna Youtube）

沒想到換Anna與羅志祥聊天時，卻是頻頻結巴，連原本要一起入鏡的女兒卻完全不配合，讓她當下一陣尷尬，但仍不忘鼓起勇氣提出合拍影片的邀約，羅志祥不僅一口氣就答應，更提議可以做「介紹不同美食或文化」的主題，還表示看過Anna的YouTube頻道，讓她是開心到難以置信。

Anna除了感謝羅志祥願意撥空2分鐘視訊，更頻頻稱讚本人真的好帥，還不忘對視訊截圖獻上飛吻，不過也懊惱原本準備很多好笑問題要提問，但因為太過緊張全都忘光，只好安慰自己遇上喜歡的偶像有此狀況也是在所難免。