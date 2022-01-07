陳時中昨表示，若以確診者占人口比例，「法國情況比美國還嚴重」，趙少康轟陳時中「講什麼鬼話」。（楊亞璇攝）

陳時中稱「法國疫情比美國嚴重」 趙少康轟：講什麼鬼話

美國目前未列入需入住集中檢疫所14天的「重點高風險國家」，指揮官陳時中昨表示，若以確診者占人口比例，「法國情況比美國還嚴重」。對此，中廣董事長趙少康今表示，陳時中講什麼鬼話，法國一天回來幾個人，美國一天回來幾個人，這麼簡單的算術陳時中都不懂。

趙少康說，現在防疫破口很多，美國昨天進來40例境外，一半以上是美國，卻不敢把美國列完高風險地區，高風險地區回來的人就要送到集中檢疫所，照理講美國現在是高風險，一天將近百萬人染疫，回來的人也是美國一半染疫，美國風險很高，跟我們喜不喜歡美國沒有關係。

趙少康指出，蔡總統在做什麼，連這都不敢嗎？不敢把他送到集中檢疫所就算了，明明知道美國疫情嚴重，美國進來就分流，不要跟其他混在一起。

趙接著轟，陳時中講什麼鬼話，陳時中說按照人口比例，法國疫情比美國嚴重，如果指揮官頭腦這樣不清楚，蔡總統還不換掉他，法國5、6千萬人20萬人染疫，美國3億多人百萬人染疫，平均起來當然法國比率比較高，但是法國一天回來幾個人？美國一天回來幾個人？這麼簡單的算術陳時中都不懂，是裝懂還是把大家都當傻瓜。

趙少康批，法國就算全國染疫，假如回來1個、2個，美國就算十分之一染疫，回來幾百、千人，誰的風險比較高？假如有國家全國都染疫，但沒有人回來有什麼重要？這麼簡單的道理、比例陳時中不懂嗎？扯什麼法國比例還更高。

對於陳時中說全世界都是高風險。趙少康批評，亂講一通，什麼叫所有國家都是高風險，他這樣講就變成沒有國家是高風險，至少美國回來的人最好集中管理，不能做到在機場至少分流，不能跟其他人混在一起，增加其他人的風險，這不是很合理的要求嗎，這都做不到嗎？