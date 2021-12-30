F1車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)拿過7座金盃，場上幾乎無敵，而車迷除關注他在場上比賽英姿，相信都很好奇他平時會開什麼樣的車。最近就傳出他要把手上的超級跑車賣掉，這輛跑車可不簡單，全球僅1輛，還是客製化的，據說他是為了環保因素才決定脫手。

We can't get enough of @LewisHamilton's gorgeous purple Pagani Zonda 760 LH, what a beast! pic.twitter.com/YQdZZNJNRW — Life On Unleaded (@LifeOnUnleaded) February 9, 2015

漢米爾頓於2014年買進這輛碳纖維紫色超跑「Pagani Zonda 760 LH」，這輛車是以「Zonda 760 RS」為基礎，而後面的「LH」就是漢米爾頓名字的縮寫，顯然這是依照漢米爾頓客製化打造的，完全符合7屆車王的形象與尊爵身價。

這輛車除了名字是客製化，連車身也是，外觀用紫色碳纖維及鋁合金鈑件打造，而頭燈組、排氣管、尾燈、尾翼及鋁圈都是為他設計的專屬樣式，只能說這輛車就代表漢米爾頓，但為何他捨得賣掉，可能是他近年倡導環保，聲稱自己不再開燃油車的緣故。

I added a video to a @YouTube playlist http://t.co/6iAGH2QIvc Pagani Zonda 760 LH - Lewis Hamilton's Epic Hypercar — Steven Birdsall (@sdbirdsall) September 25, 2014

而當初這輛車因是客製，售價並未公布，但初估至少230萬美元(約台幣6210萬)「起跳」，至於客製化還花多少就沒人知道了。另外身為世界車王，怎能只有一輛頂級跑車，漢米爾頓還蒐藏過「1966 SHELBY 427 COBRA」、「MERCEDES-AMG SLS」、「 Ferrari LaFerrar」等座駕。