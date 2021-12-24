本季F1賽車已落幕，最後由紅牛車隊的維斯塔潘(Max Verstappen)拿下總冠軍，他在最後一圈靠著爭議判決超越7屆車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)，這個結果引來賓士車隊和漢米爾頓的種種不滿，最近賓士車隊老闆沃爾夫(Toto Wolff)再次提到這件事，說紅牛車隊奪冠就像當年馬拉度納(Diego Maradona)的上帝之手一樣！

You might be right Toto.. what made this worse is that it was clear as day with the whole world watching https://t.co/0eNmYDCosW — Nafisat Deen-Cole #IStandWithLewis (@nafisatu_sesay) December 22, 2021

沃爾夫最近在接受德國媒體《圖片報》的訪問時提到：「紅牛車隊和維斯塔潘這座冠軍，和1986年馬拉度納的上帝之手一模一樣。本季賽事總監總有著很多不合理的裁決，這些前後不一致的矛盾，剝奪了漢米爾頓的冠軍。」1986年世足賽馬拉度納靠一記手球率阿根廷淘汰英格蘭，但當時這記手球卻被判為有效進球，充滿極大爭議。

年末F1阿布達比大獎賽漢米爾頓領先57圈，卻在最後被一舉超越失去冠軍，第53圈時車手拉爾菲(Nicholas Latifi)出現撞車意外，而之後爭議在於大會下達指示前後反覆，也不符慣例，他們在安全車出動引導時，單單清空領先者漢米爾頓、維斯塔潘間的5輛落後車(落後1圈以上的車)，而不是讓全部的落後車一起走。

之後漢米爾頓所屬賓士車隊提出兩次抗議都被駁回，後來也撤回上訴，不過這件事仍讓車隊和漢米爾頓耿耿於懷，老闆沃爾夫透露漢米爾頓仍因未拿下總冠軍感到非常委屈，要花時間來熬過這次的事件，也沒辦法保證他會繼續留在賽車場上，他甚至拒絕出席對手維斯塔在巴黎的冠軍典禮，引起國際汽聯(FIA)老總不悅。