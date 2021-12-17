7屆F1冠軍得主漢米爾頓(Lewis Hamilton)前陣子痛失冠軍，在阿布達比大獎賽中輸給紅牛車手維斯塔潘(Max Verstappen)，而這場比賽結果也充滿爭議，據英國媒體《Mirror》報導，賓士車隊老闆沃爾夫(Toto Wolff)透露漢米爾頓仍因這件事感到很委屈，要花時間來熬過這次的事件，也沒辦法保證他會繼續留在賽車場上。

Mercedes team boss Toto Wolff has raised doubts about Lewis Hamilton’s future in Formula One and said the driver may never get over the pain of being “robbed” of a record eighth title, after Mercedes dropped plans to appeal https://t.co/Qcip40nBJc — The Age Sport (@theagesport) December 16, 2021

當時在最後一個彎道被維斯塔潘超越後，漢米爾頓在車內大吼：「這場比賽被操控了」，能感覺到他當下有多氣餒，畢竟他在這場比賽已領先長達57圈，眼看生涯第8冠就要到手，而之後對這位36歲車王是否回歸猜測越來越多，賓士車隊老闆沃爾夫受訪時則說自己沒辦法給出確定答案。

周四晚上頒獎典禮前他被問及漢米爾頓未來時，沃爾夫仍說：「我非常希望漢米爾頓繼續比賽，因為他是有史以來最偉大車手，我認為身為一名賽車手他的心會告訴他要繼續前進。」但他也表示車隊和漢米爾頓都還因這件事感到委屈，不會參加巴黎舉行的季末狂歡活動，並透露漢米爾頓需要一段時間來消化這件事。

所以對漢米爾頓是否會繼續F1生涯沃爾夫仍語帶保留，他稱這次爭議事件成為漢米爾頓難以抹去的痛，暫時無法確定漢米爾頓的未來規劃，另外漢米爾頓也因失去冠軍損失400萬英磅(約1.5億台幣)獎金，這是他合約內附加條例，不過昨天他在英國溫莎堡受查理斯王子加冕成為「爵士」車手，是目前F1史上第4位！