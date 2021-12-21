美國籃球協會今天正式宣布，勇士總教練科爾取代馬刺老帥帕波維奇，接掌美國男籃隊兵符，直至2024年，期間最重要的戰役就是2024年巴黎奧運。

美國男籃同時也宣布了教練團名單，除了科爾外，還有熱火史波斯查、太陽蒙提威廉斯，以及岡薩加大學馬克費等人。

科爾任期的最主要兩項任務就是2023年世界盃以及2024年巴黎奧運，，尤其是上屆世界盃留下最難堪的第7名成績，對於2010年與2014年奪冠的美國隊留下奇恥大辱，科爾第一要務就是重振雄威。

此外，美國隊在奧運殿堂上也創下4連霸紀錄(2008年北京、2012倫敦、2016里約、2020東京)，2024巴黎將邁向5連霸之路。

帕波維奇在執掌美國男籃兵符的時候，科爾就是助理教練，2019兵敗世界盃、2020勇奪東奧金牌，加上2014年起帶領勇士，執教經驗非常豐富。

帕波維奇目前已72歲，卸下肩上重擔對他而言是最恰當不過了，相較之下，科爾就得背負重大使命了。

科爾表示，「很感謝能獲得執教美國男籃隊的機會，我們目標就是在接下來的世界大賽上繼續爭取最佳成績。」