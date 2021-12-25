隨著杜蘭特本季強勢演出，持續穩居聯盟得分王位置，且帶領少了厄文的籃網獨居東區龍頭，讓人完全忘記他在2019年曾經遭逢腳跟阿基里斯腱重傷，湖人「小皇帝」詹姆斯除了強調自己從未懷疑過杜蘭特可以重返巔峰，更暗諷某支球隊毫無眼光！

「在這個聯盟裡面，包含我或是任何其他人，都沒有懷疑過杜蘭特可以重返巔峰狀態，」詹姆斯表示，「我聽說只有一個團隊對此提出過質疑，認定他已經無法重返巔峰，我在這裡就不直接說出那個團隊的名字了。」他的嘲諷意味相當濃厚。

就算詹姆斯沒有說出那個團隊名字，但是外界全都知道，回顧2019年夏天，只有兩隊爭搶準備離開勇士的杜蘭特，那就是籃網、尼克兩支紐約球隊，結果籃網順利簽下杜蘭特跟厄文聯手，尼克卻傳出不肯開出頂薪合約，擺明看衰杜蘭特。

接下來發生什麼事情，所有人也都看在眼裡，杜蘭特不僅上季強勢復出，今年更帶領美國男籃奪下東京奧運金牌，本季開打至今更是火力全開，至今仍以場均29.7分穩居聯盟得分王，籃網更居東區龍頭，反觀尼克本季落到東區第12的悲慘處境。