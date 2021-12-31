隨著湖人本季戰績欠佳，球團高層也開始找替罪羔羊，目前狄安卓喬丹最有可能中選！根據《ESPN》記者溫霍斯特31日爆料，由於狄安卓喬丹加盟湖人表現糟糕，加上湖人需要清出一個球員名額，藉以續留10天短約加盟的史坦利強生，小喬丹恐將遭到裁員。

「詹姆斯目前打中鋒時間不少，加上安森尼也客串5號位，這讓本季表現欠佳的狄安卓喬丹更加沒有價值，」溫霍斯特表示，「湖人接下來很有可能裁掉小喬丹，這樣可以讓他們清出一個球員名額，假如史坦利強生持續現在表現，湖人將會留住他。」

史坦利強生確實成為湖人在這波疫情當中撿到的「寶」，因為他不僅可以打小前鋒與大前鋒兩個位置，更在攻守兩端提供湖人穩定輸出，甚至還站上先發位置，目前場均7.7分、3.0籃板及1.0助攻，湖人當然想要繼續跟他簽下保障合約。

反觀狄安卓喬丹幾乎已經跌出湖人輪替之外，畢竟目前除了詹姆斯與安森尼可以打中鋒，還有「魔獸」霍華都快要打不到球了，儘管安東尼戴維斯還因傷勢至少缺席3周以上時間，湖人確實無須繼續留住小喬丹，還不如清出球員名額與薪資空間丟掉他。