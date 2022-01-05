剛歷經6戰僅獲1勝的湖人，最近靠著詹姆斯撐起了一片天，今天在主場迎戰國王，第四節從領先打到落後，最終還是詹姆斯挺身而出，連續兩顆三分球扭轉了頹勢，122比114強摘3連勝，勝率也重新回到五成大關之上。

季前東拼西湊而成的湖人，被視為本季奪冠熱門，然而現實是殘酷的，霍華、隆多等昔日全明星賽等級老將適應不良，就連韋斯布魯克也打得非常掙扎，加上安東尼戴維斯受傷，讓紫金軍團從天堂跌入地獄。

12月是湖人最難熬的一個月，雖有3連勝喜悅但也有5連敗纏身，2022年到來讓湖人看到新希望，元旦當天在主場大贏拓荒者33分，緊接著又成功獵殺灰狼，今天面對西區後段班國王，打完前3節領先，第4節被對手打出11比0攻勢，反落後7分，眼看到嘴的鴨子飛走了，幸好大當家詹姆斯挺身而出，連續兩記上籃得手縮小落後差距，緊接著又連轟兩顆長程火砲，幫助湖人要回領先優勢。

隨後雙方短兵相接，蒙克、安森尼、韋斯布魯克與詹姆斯聯手打出9比2攻勢，在剩下52.5秒領先6分，國王喊暫停想要止血，可惜福斯的失誤斷送了國王反撲希望，最終湖人驚險保住勝利果實。

詹姆斯26投12中，3顆三分球中2顆出現在關鍵第4節，31分、5籃板、5助攻，今年夏天還乏人問津的蒙克，如今已成為先發悍將，此役24分、4籃板、4助攻，韋斯布魯克19分、7籃板，霍華14分、14籃板。