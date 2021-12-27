勇士前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）進入聯盟COVID-19健康安全協議的隔離名單了，如果檢測沒有誤判至少要隔離10天。美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）27日報導之後，格林算起來是勇士近期第5位進入隔離名單的球員。

目前被隔離的勇士球員還有普爾（Jordan Poole）、威金斯（Andrew Wiggins）、達米安李（ Damion Lee）、穆迪（Moses Moody），其中普爾已經隔離將滿10天。

格林是勇士核心的先發成員，本季受過一點腿傷，但他除了輪休兩場之外幾乎保持全勤，31戰繳出場均8.4分、7.9籃板、7.5助攻、1.4抄截、1.2阻攻，被視為本季最佳防守球員的熱門人選之一。勇士在耶誕大戰擊敗太陽隊之後仍是西區龍頭（27勝6敗），但隨時有可能被太陽隊篡位（26勝6敗），兩隊只有半場勝差。

勇士對於防疫相當重視，今年3月總教練科爾（Steve Kerr）在對快艇的比賽把懷斯曼（James Wiseman）罰坐板凳，到下半場才讓他上去，原因是懷斯曼在明星賽休兵期間跳過了兩次COVID-19檢測。格林當時就認為科爾太嚴格了，「如果我是總教練，我不確定是否會因為這樣把人禁賽，我並非質疑教頭科爾，我只是不確定是否該這麼做，畢竟檢測非常頻繁。」懷斯曼因為膝蓋受傷，本季還沒有上陣，但已經開始隨隊練球。