May CP have this dance? 🤌 pic.twitter.com/LA5w3pGvIv — Phoenix Suns (@Suns) December 17, 2021

就算當家射手戴文布克繼續因傷(左大腿拉傷)缺陣，太陽仍有充足戰力宰翻對手！靠著全隊8人得分上雙的平均火力，太陽17日在自家主場以118比98痛宰巫師，除了送給巫師4連敗，太陽也以23勝5敗戰績，重新跟勇士並列西區龍頭。

打完上半場，太陽62比50領先來犯的巫師，卻在第3節靠著艾頓、保羅兩人內外聯手，逐漸擴大領先到20分以上，打到比賽還剩8分鐘，眼見雙方差距沒有縮小跡象，巫師乾脆把主力全都換下場休息宣告放棄，畢竟這是他們連兩天出賽。

太陽得分最高的是麥基，他拿17分、8籃板、2助攻與2抄截，沙梅特16分，艾頓15分、10籃板及4助攻，保羅12分、6助攻與5籃板，卡麥隆強生13分，佩恩與布瑞吉斯各有11分，克勞德10分，自從布克缺陣後，太陽拿4勝2敗。

巫師以當家射手畢爾26分最高，阿維迪亞14分，哈瑞爾12分，奈托與阿隆哈勒戴各有11分。由於連兩天出賽，巫師今天並未讓先發後衛丁維迪上場，整體發揮明顯不如以往出色，目前巫師戰績15勝15敗，續跟七六人並列東區第8。