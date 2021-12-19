Clinical ball movement 👀 pic.twitter.com/mx25EiA5mz — Toronto Raptors (@Raptors) December 19, 2021

一口氣輪休柯瑞、威金斯、卓雷蒙格林、歐托波特、伊戈達拉等主力，且送回舊金山休養的勇士，19日來到多倫多作客，自然難逃慘遭修理命運，勇士最後以100比119不敵地主暴龍，無奈中止3連勝，目前24勝6敗，雖跟太陽之間沒勝差，卻因勝率較低把西區龍頭讓給太陽。

為了因應最近疫情延燒，暴龍主場豐業銀行體育館也搶在其他球隊之前宣告，僅開放半數觀眾進場觀戰，也讓場邊觀眾席看起來相當空蕩，不過勇士輪休包含柯瑞在內的5名球員，以及觸發聯盟健康與安全協議的普爾，根本連來都沒來。

「感覺整個聯盟處於不安定狀態，我們考慮到加拿大與美國的防疫規定不同，可能會長期影響到球隊，我們必須考慮所有因素，」勇士總教練科爾表示，「過去幾天很麻煩，每天上網都有10到15人觸發防疫規定，我們必須做出這個決定。」

既然這麼多的主力輪休，勇士從一開賽就遭地主暴龍修理，幾乎沒有還手餘地，打完上半場，勇士就以42比63大幅落後；來到下半場，暴龍仍然不想客氣，很快把領先差距擴大到30分，畢竟這場比賽勝負並不那麼重要，趕緊打完就好。

暴龍以范維利特27分、12助攻與7籃板表現最佳，史考提巴恩斯也有21分、8籃板及6助攻，阿丘瓦替補拿下17分，布契11分，渡邊雄太12分，崔特10分；勇士以庫明加26分最高，達米安李14分，盧尼12分、4助攻與3籃板，小培頓13分。