「BE HERO棒球訓練營」連續3年在彰化舉行，今年卻是王建民首度帶2個兒子一同參加，他笑說2個兒子對運動都滿感興趣的，但並沒有特別喜歡棒球，「小兒子比較喜歡籃球，說想打NBA。」

前2年的訓練營家人都在美國，今年受到疫情影響，王建民把家人接回台灣，2個兒子也都在台灣唸書，不過回台唸書的第1年，兒子們在語言上碰上較多問題，王建民說：「他們從美國回來到現在還是有點不適應，他們兩兄弟彼此都用英文對話，中文只能聽懂比較簡單的，在家我也跟他講中文，盡量講讓他們聽得懂的。」

也因此今年的棒球訓練營，2個兒子都跟著爸爸一起到彰化八卦山棒球場，但王建民透露，兒子們對棒球似乎沒有太多興趣，「大兒子是什麼運動都滿喜歡的，小兒子比較喜歡籃球，他說想打NBA。」

連續3年指導小球員打棒球，王建民卻說自己沒有考慮要帶少棒，他笑著說：「教小朋友應該滿難的，因為小朋友比較不受控制。」在為期2天的棒球營中，王建民會強調基本動作，「從球場上最基本的東西教起。」