NBA本季遭到變種病毒omicron入侵，導致12月疫情幾乎失控，大量10天短約的球員湧入，很多是球迷都不記得的人。美媒ESPN統計截至本周一為止，這個球季已經有541位球員至少打過1場比賽，創下單季最高紀錄，而且球季進行還不到一半！

《今日美國》批評NBA防疫措施不當，以諷刺的口吻寫道：「歡迎來到席爾佛（Adam Silver）的NBA，一個疫情嚴重失控的地方，讓球迷花錢進場看那些G聯盟球員在場上奮戰。」

破紀錄的第541位球員是31歲的孟洛（Greg Monroe），他最近一場NBA比賽是在2019年5月12日，換言之他已經超過兩年半沒上陣了。因為疫情爆炸的關係，灰狼在對戰塞爾提克的幾個小時之前才簽下孟洛，然後當天晚上就把他派出去打了25分鐘。

「吹耳哥」史蒂芬生（Lance Stephenson）也是在類似的情況緊急被老鷹隊簽下，同樣是兩年多沒上陣。史蒂芬生重回NBA的那場比賽還有一位小蕭恩迪布朗（Chaundee Brown Jr），這位本季才首度亮相的小蕭恩迪布朗，當日簽約當晚上陣，先發打了30分鐘投7中1，現場17000觀眾恐怕沒一個人認得他。

《今日美國》認為12月的NBA等於是拿「次級商品」在賣，當初他們為了觀眾權益和收視率而懲罰把明星球員輪休的球隊，現在他們卻照常以頂級賽事的票價收費，然後端這種G聯盟大亂鬥的內容出來，對球迷太不公平了。