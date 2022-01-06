白宮發言人周三表示，關於是否應推出新的疫情紓困措施，白宮和國會及其他相關人員一直都有在協商，但問題是目前美國經濟似乎很強勁。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）在記者會上表示，與一年前或六個月前相比，我們現在的情況非常不同。她提到了強勁的就業、經濟增長、低失業率，以及提高的疫苗接種率。

薩琪表示：「我們一直都有在討論」，但對於拜登政府可能採取的新行動，她則表示不便發表評論。

美國人力資源服務機構ADP周三公布，去年12月美國民間就業人數新增80.7萬人，不僅較市場預期的增加38.5萬人高出一倍，並創下7個月來新高。其他最新公布的經濟數據亦顯示美國年底假日的零售銷售數據相當強勁，而供應鏈困境亦持續緩解。

儘管如此，由於Omicron變種病毒快速傳播，越來越多活動被取消或延後，而感染人數激增亦導致人力短缺，使部分產業受到衝擊。

稍早前《華盛頓郵報》報導，在Omicron疫情肆虐下，民主黨和共和黨國會議員正在討論是否應推出新一輪的振興支出計畫。

民主黨參議員Ben Cardin向CNN表示，一個由兩黨議員組成的小組正在討論國會能否為受到Omicron疫情重創的餐飲等相關產業提供援助，但目前尚無正式提案。

根據CNN記者在推特上的發文，該參議員表示「領導層鼓勵我們這麼做」。

白宮拒絕對《華盛頓郵報》的報導發表評論，兩名被引述為談判幕後推手的議員亦表示不予置評。

美國的前一輪新冠紓困方案，是拜登總統在2021年3月簽署的1.9兆美元《美國救援方案》（American Rescue Plan）。其前任川普總統在2020年12月批准了將近9000億美元的新冠紓困支出法案，而這只是規模更大之2.3兆美元援助計畫的一部分。在此之前，國會已經撥款3兆美元對抗這場在2020年3月導致美國大部分地區陷入封鎖的大流行病。