美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二在參議院出席其連任提名的聽證會時表示，當前Omicron變種病毒導致新冠疫情急升只會造成「短暫」的影響，美國經濟應能承受得住，且已為貨幣政策開始收緊做好準備。

鮑爾表示，聯準會將動用所有政策工具，防止高通膨變成「根深柢固」的問題，但他也強調包括升息和縮表這些聯準會收緊政策的計畫不會削弱就業增長，反而是維持經濟擴張之所需。

如果物價持續飆升，聯準會今年的升息力道可能不得不超過其決策官員目前所預期的升息三次、每次25個基點，進而使美國經濟再度面臨衰退風險。

鮑爾在國會表示，通膨已經遠遠超出目標，經濟已不再需要或想要現行的超寬鬆政策，但由於聯準會的基準隔夜利率達到近零水準，且帳面上的資產逼近9兆美元，因此距離所謂的「限制性政策」（restrictive policy）仍有很長的一段路。他並表示，聯準會的行動應該不會對就業市場造成負面影響，「你需要全力抑制通膨，因為沒有穩定的物價，就無法實現就業最大化」。

鮑爾表示，雖然物價上漲的力道迫使聯準會必須採取行動應對，但他仍然認為隨著全球供應鏈開始趕上需求，在貨幣政策之外，有一些情況將緩解。

鮑爾表示，誤以為這樣的變化很快就會到來，是為什麼聯準會最初認為去年通膨揚升的情況，可以在央行沒有出手的情況下消退，但結果卻是看到物價持續飆升，甚至創下1970和1980年代停滯性通膨危機以來的新高記錄。

現在他認為到今年中通膨就會緩解，但聯準會仍已準備好視情況所需收緊借貸成本，以確保通膨受到抑制，他在談到央行決定何時升息和縮表以及升息和縮表的速度時表示：「我們必須謙遜以待，也必須靈活一些」。

鮑爾並未明確就升息時間給出新的暗示，分析師普遍預期美國央行將於3月啟動升息。

鮑爾表示，聯準會尚未決定何時開始縮減資產負債表，但可能會比2007年到2009年經濟大衰退之後所採取的行動「更早且更快」。當時金融海嘯使美國陷入嚴重的經濟衰退，在度過危機後，聯準會在首次升息之後等了大約兩年才開始縮減資產負債表。