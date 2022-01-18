全球進入大通膨時代，資金派對已近尾聲，2022年，全球將步向升息循環！台灣預估，GDP成長率仍能保四，但全球政經挑戰不斷，充滿冰與火的考驗。該如何洞悉風向、超前部署？ 《遠見》從經濟、政治、外交、國際深入剖析台灣局勢及全球脈動，助你穩穩搭上「勾型經濟」的上升趨勢。

跨入2022年，世界與台灣可能都不太平靜。尤其迎來選舉年的台灣，在詭譎的政經情勢中，必須一關關通過冰與火的嚴酷試煉。

2021年底鵲起的新冠變異株Omicron來勢洶洶，不到一個月就席捲89個國家，全球踉蹌來到新冠疫情的第三年。

QE走下舞台後，有望邁向「勾型復甦」

雖然貧富國家的資源有別，各國還是都祭出各種招數應對，「與病毒共處」迅速成為新日常。但其實，疫情只能算是2022「冰與火之歌」的配樂而已。

主旋律1〉全球各地政治選舉

2022年的第一個主旋律，將是地緣政治的考驗。

就台灣而言，從2021年底的四大公投案結果，已可見藍綠勢力消長。

12月18日，朝野傾全力催票，「重啟核四」「反萊豬進口」「公投綁大選」到「遷移三接（珍愛藻礁）」，四案全數不通過！這個結果，等於綠營「完勝」，蔡英文總統的「蔡蘇體制」影響力，得以擴及2022年底的九合一大選。同時這場選舉，也被視為2024總統大選的前哨戰，隨選情轉熱，藍綠生態的轉變值得觀察。

然而，兩岸關係卻可能持續冰封。

因為中國在2022年秋天即將舉辦「中共二十大」（中共第二十屆全國黨代表大會）。政界觀察，遭逢「天下圍中」國際壓力的中國領導人習近平，雖然各方面力求「維穩」，但為了確保領導威信，很可能對台灣做出必要的宣示與政策。

至於美國，2022年亦有一個政治期中考—國會期中選舉，將決定美國總統拜登是否能拉抬日益疲軟的支持度，或是提前「跛腳」。

拜登的核心政策—1.75兆美元的「重建美好未來」法案，才在2021年12月下旬闖關失敗，連最具標性的氣候變遷法案都敗北。這不只是拜登的政治挫敗，也震撼投資市場，讓投資環境出現變數。

不過，讓拜登傷腦筋的，恐怕還在於如何與中國周旋。近幾個月，美國已與英、日、澳、歐等國家組成抗中聯隊，一般預料，大國之間仍存有對話意願，但美中關係勢必持續緊繃，台灣恐成為博弈籌碼，全球也仍壟罩在地緣政治風險之中。

主旋律2〉全球步入「大通膨時代」

2022年的第二個主旋律，就是通膨（inflation）：全球正邁入萬物齊漲的大通膨時代。

此次通膨風暴的核心在美國。

2021年11月，美國CPI（消費者物價指數）持續攀升至6.8％，創40年來新高。而PPI（生產者物價指數）也繼續攀升，較去年同期增長9.6％，再創11年來有紀錄的新高，意味著工業生產的成本大幅增加。

這波通膨主要是「供給面」造成的。疫後復甦需求強勁，缺工、缺料、缺晶片等供應鏈短缺問題，使得市場嚴重供不應求，引發原物料、工資上漲，拉抬終端商品價格，也催動了全球通膨現象。

究竟，什麼是通膨？

通膨是指「一般物價水準在某一期間內，持續以相當的幅度上漲」，或是「等值貨幣的購買力持續性下滑」。因此，要符合「普遍」「持續」與「顯著上漲」等特點，才稱為有通膨的現象。

對央行而言，不含蔬果、能源價格等短期波動較大項目的「核心消費者物價指數」（Core CPI）更具意義。此外，CPI與PPI的增幅是否一致，也是觀察重點。而通膨加劇，已全面衝擊各國央行的貨幣政策。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾曾一度誤判通膨只是「暫時性」，但疫情導致缺工、塞港，供應鏈卡關的難題，又會讓物價、薪資持續攀漲，進而導致通膨拉升，形成惡化循環。

意識到此問題，鮑爾宣布從2022年元月開始，每月的購債縮減規模由現行的150億美元增加至300億美元，按照速度，將會在3月完全停止。外界預期，升息時程也會提早，且升3碼可能性最高。

也就是說，美國加速貨幣量化寬鬆政策（QE）退場，到2022年中，可能會正式進入升息循環。屆時，各國央行、包含台灣都有跟進升息的壓力。

美國一旦啟動升息，美元也將開始走強。

2021一整年，先進國家央行為了應對通膨陸續表態，美國、加拿大、紐西蘭、南韓、澳洲及新加坡，皆陸續宣布縮減購債規模及升息。然而，新興市場央行則早因食品及能源價格攀升，面臨被迫升息的窘境。

最經典的案例莫過於土耳其，一口氣在2021年首次升息，就升了8碼，利率飆至19％。累計升息七次的巴西，利率從2％一路至9.25％，卻仍深陷經濟衰退、物價上升的「停滯性通膨」。

此外，另一大經濟體中國，則是反著做，透過降準降息，釋放長期資金，來拯救從「恒大」等龍頭房企引爆的金融危機。

至於台灣，2021年11月CPI年增率達2.84％，創下近9年新高，民生物價、餐飲零售業均紛紛調漲價格。對此，央行總裁楊金龍明確表示，「央行貨幣政策會朝緊縮方向走。」

然而，通膨加劇，背後代表著市場景氣佳、就業市場熱絡，所以若速度緩和，當貨幣供給增加，勞工所得相對應成長，有助於活絡經濟。

只是，一旦過於劇烈，現金價值急遽縮水，企業生產成本增加又無力轉嫁出去，就只能凍漲薪資。此外，通膨會傷害貨幣購買力，除了考驗人們抗通膨的資產配置能力，也衝擊固定收入及弱勢族群，進一步惡化貧富不均現象。

通膨催動升息，全球GDP預計達4.9％

究竟，在通膨催動升息循環的架構下，2022年的全球經濟會怎麼走？

目前看來，即便挑戰重重，但先進國家，包括台灣，均加快腳步回到勾型復甦（swoosh shaped）的路徑上，即經濟逐漸復甦，但力道顯得平緩，也就是「慢復甦」。

「台灣有機會V型復甦！」國發會主委龔明鑫樂觀認為，公投過後，在政策推動變數減少下，2022年經濟成長可望超過4％，續亮代表「熱絡」的景氣紅燈，有助於台灣接下來加入國際區域組織。

「國際貨幣基金」（IMF）發布的最新《世界經濟展望》報告指出，2021年全球GDP預估成長5.9％，已恢復至疫情前（2019年）水準，預估2022年，全球經濟成長率可達4.9％。

縱使全球經濟可期，但成熟和新興市場國家復甦步伐並不一致，甚至分歧，帶來經濟下行的隱憂。

聯合國（UN）看法與IMF一致，指出全球經濟成長率，在2021年達近50年來最強水準，平均有5～6％，但已開發和開發中國家的不平等日益擴大，將會互相牽制影響，導致2022年的經濟成長趨於放緩。

台經院景氣預測中心主任孫明德形容：「就像一位住在加護病房的插管病人，原來打了很多強心針，但現在都拿掉了。」換句話說，2022年即便看似樂觀，漸漸回復常態，也就是「正常化」，但QE政策即將退場，對各國政府來說，才是考驗真本事的時刻。

迎戰2022七大關鍵風險 警慎應對冰火協奏曲

綜合國內外總經專家意見，《遠見》整理出以下七大關鍵風險，宛若冰火之歌的大重奏，若演出得宜，結局便是樂觀的熱情曲調；反之，景氣可能急凍。

這七大關鍵風險分別是：一、各國邊境及疫情控制政策是否得宜？二、通膨是否日益升高惡化？三、各國貨幣政策如何轉向？四、塞港缺工下，全球業界如何重新調整供應鏈？五、中國如何推行共同富裕政策、解除房地產未爆彈？六、美中關係將趨於緊繃或緩解？七、全球「淨零排碳」的路徑？

那麼，台灣又如何因應這七大關鍵風險？「美國靠消費，中國靠投資，台灣靠出口，」孫明德指出，在經歷一季三級警戒的洗禮後，台灣漸漸從「勾型復甦」的底部往上，甚至振興五倍券刺激下，展現強勁的消費力道。

的確，回顧台灣2021年的表現十分亮眼，經濟成長創10年來最高，不僅為全球GDP（國內生產毛額）少數上修的國家，更優於多數成熟國家。

根據行政院主計總處最新預測，2021年全年台灣GDP年成長6.09％，2022年雖然基期墊高、成長趨緩，但至少也能保有4％以上水準。

台灣人均GDP可望超越日、韓

尤其，IMF更點名台灣與南韓的差距逐漸縮小，2024年，兩國人均GDP將破4萬美元，預估到了2025年，台灣會是4萬2802美元，韓國則是4萬2719美元，台灣更可能在2027年就超越日本。

台經院院長張建一樂觀指出，台灣疫情控制得宜，吸引外資湧入，惟國人超額儲蓄率多年超過10％，若企業加薪、促進民間消費等正面因素持續循環，甚至2022年就會超越南韓。

不過，元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源提醒，台灣仍要留意全球製造業的相關衝擊。他觀察，當前全球經濟成長集中在製造業。全球庫存和供給短缺問題尚未解決，加上部分亞洲國家包括中國堅持「清零」策略，而非「與病毒共舞」，製造業難以正常運作。

如果終端需求猛烈拉抬，產能可能一下子仍跟不上，可能持續刺激物價與通膨。

梁國源提醒，台灣除了追加第三劑疫苗，強化社交疫情政策指引之外，還得全面思考防疫政策對整體經濟的衝擊，如果一味鎖國，可以「清零」卻不利復甦。

2022冰與火之歌即將上演，台灣要如何持續成長、GDP保四？如何把握全球資金盛宴接近尾聲的關鍵時刻，再拚新局？看來，從民眾、企業到政府，都必須提早洞悉風向、謹慎布局，才能穩穩搭上「勾型經濟」的慢復甦上升趨勢。

本文作者：廖君雅

(本文摘自《遠見雜誌1月號427期》)