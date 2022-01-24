市場普遍預期美國聯準會在本周的決策會議仍將按兵不動，但極有可能在3月啟動升息，現在的觀察重點在於該美國央行抑制通膨的手段會有多激進？

聯準會主席鮑爾將在周三會後召開記者會說明央行決議，投資人將從中尋找其政策立場的相關線索。

如果聯準會真的在3月升息，這將是自2020年3月在這場大流行病爆發時一舉將基準利率砍到近零水準以來，聯準會首度調整利率，也將是自2018年12月以來聯準會首度調升利率。

華爾街普遍預期聯準會應該會想採取緩慢而穩定的方式來對抗高漲的消費者物價，以免升息過快可能對經濟造成衝擊，並加劇市場動盪。

根據芝加哥商品交易所的數據，交易員認為聯準會在3月會議升息的可能性逼近95%，而認為2022年全年升息4次的可能性則超過85%。

但仍有一小部分交易員認為聯準會可能更加激進，在3月會議上升息2碼（50個基點），儘管也有7%的人認為聯準會到3月時仍將按兵不動。

對沖基金經理Bill Ackman本月稍早前曾表示，聯準會升息50個基點可能有助於其重拾「通膨戰士」的聲譽，這將是令市場感到震驚和敬畏的意外之舉，彰顯其對抗通膨的決心。

Citizens Financial Group執行長Bruce Van Saun表示，他聽到了更多有關於聯準會將升息2碼的傳聞，儘管市場尚未真正反映這一點，但聯準會可能會想要加速行動，以抑制通膨壓力進一步升高。

不過，大多數市場人士仍然認為聯準會可以透過不那麼激進的手段，來表明其抑制通膨的決心。

法國巴黎銀行首席全球經濟學家Luigi Speranza出具報告指出，我們不認為聯準會將在3月一舉升息0.5個百分點，最可能是增加升息次數。

摩根大通執行長Jamie Dimon也認為聯準會今年將不只升息4次，他在本月稍早財報法說會上表示，今年聯準會升息的次數很有可能超過4次，甚至可能多達6或7次。