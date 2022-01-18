「繁華有憔悴，堂上生荊杞……凝霜被野草，歲暮亦云已」是魏末晉初竹林七賢之一的阮籍在詠懷詩中的經典名句，主要慨嘆，再怎麼繁盛的光景亦會衰敗，即便權傾一時的顯達人家，亦有殿堂落魄的時刻，因此在新舊遞嬗的歲晚時分，更要好好擘劃來年，否則等一年又過去，又會像凝霜被覆的野草，難以重生。

其實，每逢年度更迭之際，原本眾聲雜遝的媒體，也總有個難得的默契，定會在茫然的世局裏，扮演先知，為全球政經局勢，爬梳出來年的命理。在紛擾的各自表述裏，找出最大公約數、揪出黑天鵝，為的就是能為企業與投資人，指點迷津，甚至藉此趨吉避凶、化險為夷。

然而，今年的共識，在一槌定音的過程中，並不糾結。幾乎所有媒體都認為除了疫情外，詭譎的地緣政治將是2022最不變的「變」數。尤其繼中美冷戰後，站在價值光譜兩端的東西方陣營，隨著俄烏邊境的情勢趨緊，雙方的叫囂又新開了一個外卦，令人深怕，冷戰在一觸即發下，將變成熱戰。

各擁「民主」神主牌，中美互不相讓（小標）

事實上，中美也好、東西方也好，歧見、對峙之所以會越演越烈，說穿了即是雙方都認為自己代表的是「普世的價值」，一旦發現自己闡揚的價值，並非普世所追尋時，就只好黨同伐異、捍衛自己，衝突就憑空出世了。

2021年12月10日，舉著民主價值旗幟的美國，有感於民主陣營勢力衰敗，特意選在世界人權力，邀及110個國家及地區舉辦第一屆民主高峰會，為的就是要喚醒、重新熬煮自二次戰後主導全球半世紀的西方價值體系，甚至再度將之包裝為普世的信仰，也藉此，能在逐漸擴大入侵的中俄勢力，阻起防波堤。

有趣的是，為了讓與會國彼此頻率相通，因此這場峰會，誰能與會，竟都要經由拜登圈選。

其中，台灣拿到門票，以及中俄被拒於門外，毫無懸念，但偏偏端視被選為美國閨密的，一如巴西、菲律賓、尼日……等國，明明在國際自由度評比都飽受非議，卻能拿到入門票。更諷刺的是，就連美國自己都從2011年的94分，下降至2021年的83分。

因此，這讓沒拿到邀請卡的新加坡、土耳其、匈牙利……全都跳，也讓美國對民主定義的「自由心證」大受質疑。使得整場峰會，表層波瀾不驚，內裏卻洶湧起伏，按耐不住的中國，就在前一週起，就一連舉辦了多場的「中版」的民主峰會，且徹底覆蓋美版峰會的時間，以作為發洩的端口。

更吸睛的是，中國發出《中國的民主》白皮書闡揚中式價值，甚至，先不論民主成效如何，這個以發展閱歷來看，還是民主幼幼班的國家，竟然以《美國民主情況》論述「美國民主的異化及三重弊害」，以蕩氣迴腸的語言，對美國峰會，上演拆台大戲，堂而皇之直批成人班的美國。

事實上，「民主」這個詞，曾是最普世的語彙，但如今，舊夢依稀、往事迷離。許多民主國家，在數十年的光景中，飄來浮去。根據人權組織〈自由之家〉統計，世界上民主國家從2005年的89個，減至到2020年82個，反而威權國家，由45變成54個。

一消一長之際，除了印證了民主國家盲點以及效能不如人外，更得拜社群媒體扭曲化的發展之所賜，讓自由論述平台，演變成有心及有力人士散播一言堂的利器，讓真實的聲音、合理的價值，慘遭演算法算計，變得虛擬而模糊。

正因為如此，2021年的諾貝爾和平獎，在睽違86年後，繼頒給揭發納粹惡行的德國記者後，再度頒給律賓和俄羅斯記者，除了彰顯記者捍衛言論自由的價值外，更諷刺了倒退80多年的當今世道。

更令人憂心的是，由於普世價值的崩解，助長了地緣政治的對立，在強權國家以捍衛普世價值的口號，招搖過市，醜化敵人、騙取盟友，要抵禦外力，使得軍火商大行其利，根據瑞典斯德哥爾摩「國際和平研究所」分析，2020年世界前100名軍火商的銷售總額，持續成長達5310億美元，竟超過比利時的GDP。

在本期的封面故事，遠見也預測了2022年的政經局勢，並以〈慢復甦時代〉為最後的定調，之所以如此，除了因為通膨、疫情的變因外，主要還是擔心地緣政治這隻黑天鵝會延緩全球的復甦，特別是，2022為台灣的選舉年，在政黨的操弄、撕裂下，價值更難以普世，變數就更大了。

其實兩極對立，絕非唯一選項，何以親美就不能和中，親中就不能友美？

坦白說，既是普世價值，其實就回歸普世即可，政客們過多的著墨，只是平添戰場罷了！

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌1月號427期》)