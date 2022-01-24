美國最近極為忙碌，幾近乎焦頭爛額，因為美國同時與世界兩大強權中共及俄羅斯正面交鋒，短兵相接。

首先是為了立陶宛與中共對槓。立陶宛同意台灣以「台灣」名義設立代表處，踩到中共紅線，因此遭到北京強力反制，使立陶宛企業蒙受巨大損失。這本是立陶宛與台灣及北京之間的糾紛，與美國毫無關係。可是美國為了「抗中」，硬是主動加入戰局，不但在口頭上力挺立陶宛，而且在經貿上提供實質協助。

立陶宛即使有美國支持，也難以抵抗北京的反制，於是向歐盟求援。歐盟基於「團結意識」不得不表態支持。雖然歐盟表面上支持立陶宛，但私下不禁捫心自問，歐盟與中共往來迄今並無重大問題，如今的難題完全是由立陶宛引起，歐盟何必為了肇事的小國，把自己捲進巨大的糾紛之中？歐盟立場出現鬆動，使得美國騎虎難下，被迫加碼支持立陶宛，等於是擺明著要與中共對幹到底。

另一方面，俄羅斯調動重兵集結於烏克蘭邊境，頗有入侵烏克蘭之勢。這原本是俄烏之間的危機，與美國國家安全無關。但是美國又不甘寂寞，長臂管轄，把手伸進歐東地區。不但軍援烏克蘭，更對俄國發出極為嚴厲的警告。

俄國要求獲得西方國家書面承諾，永不邀請烏克蘭等國加入北約組織，且北約必須從東歐撤出飛彈系統。但是美國表明不會接受俄國要求。然而，北約盟國對於俄烏危機的立場卻出現分歧，大多數國家不願兵戎相見。德國就拒絕向烏克蘭提供武器，仍然堅持用外交手段解決僵局。

《華盛頓郵報》報導，美國國務院23日在聲明中「下令任職於基輔大使館人員的家屬撤離」，理由為「俄羅斯軍事行動的威脅」。報導指出，美國還告訴非必要工作人員「可以離開這個國家」。如此看來，美國又有更多的事情要做了。

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