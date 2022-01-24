連鎖餐飲集團六角(2732)今（24）日召開股東會，為轉讓股份予員工，用以激勵士氣、並留任績優人才，決議自明（25）日起至3月24日啟動庫藏股，預計於70～130元區間買回1000張，買回股份總金額上限11.9億元，為2015年8月以來第二次實施庫藏股。

六角股價去年9月底觸及111.5元波段高點後一路拉回，12月底下探84.5元的2年8個月低點，近期於87.5～93元區間低檔盤整。今日開低下跌2.24％後獲買盤敲進、一度翻紅小漲0.45％，惟終場仍以小跌0.34％、收於89元作收。

六角2021年12月自結合併營收3.78億元，月增5.62％、年減21.12％，為同期第三高。合計第四季合併營收11.4億元，季增16.09％、年減3.07％，站上全年高點、亦為同期第三高。累計全年合併營收41.7億元、年增0.01％，改寫歷史次高。

六角董事長王耀輝表示，公司重視人才、視員工為最重要資產，即使公司營運近2年受疫情干擾，仍連7年發放與執行員工選擇權。此次買回庫藏股僅占已發行股份2.23％、買回股份所需金額上限占流動資產17.65％，已考慮財務狀況、不影響資本維持。

六角持續進行品牌優化與體質調整，主力品牌「Chatime日出茶太」今年將恢復強勁展店，目標達1500家，未來5年平均每年全球門市淨增25～30％。全球布局的紮實基礎亦將帶動旗下天恩粉圓等營運表現同步提升，預期今年營收及獲利均可望重返成長軌道。

而六角旗下經營餐食品牌的子公司王座，在歷經2年多的體質優化調整後，亦已連續數月繳出獲利表現，旗下「段純貞牛肉麵」去年12月中插旗美西加州的庫比蒂諾市，為「段純貞牛肉麵」繼香港後插旗的第二個國家。