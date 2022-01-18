美國聯準會（Fed）升息已成定局，使得美國公債殖利率節節走高，指標10年期美債殖利率18日攀升至2年新高水準。在此同時，2022年開春迄今美股波動劇烈，科技股更是重災區，不少知名大型股跌進熊市。

美國指標10年期公債殖利率18日盤中勁升5個基點，至1.83％，創下2年新高紀錄；30年期公債殖利率上升3個基點至2.15％；2年期美債殖利率升抵1.03％，此為2年來首度站上1％。

美債殖利率躥揚意味著，投資人預期聯準會（Fed）緊縮貨幣步伐可能更積極。聯準會主席鮑爾日前在國會表示，預期2022年將升息數次，並收緊疫情期間的刺激經濟措施。

許多投資人做好聯準會2022年即將升息的準備，導致美債殖利率衝上2020年來新高水準，與殖利率呈反向變化的債券價格大跌，波及金融市場。

美國超過220家市值100億美元以上的大型上市公司，股價至少較前次波段高點下跌20％，部分個股已從谷底反彈，但許多仍深陷熊市，其中不乏標普500指數的大型成分股，例如迪士尼、網飛、Salesforce和推特。

科技股雲集的那斯達克指數震盪格外劇烈。Sundial資本研究總裁高福特（Jason Goepfert）表示，那指較前次高點約下跌7％，但39％的成分股較波段高點至少重挫50％。那指至少自1999年網路泡沫時期以來，沒有這麼多成分股在指數距離高點不遠時，出現如此大的跌幅。值得一提的是，自高點下跌10％即進入修正。

2022年迄今道瓊指數下跌約1.2％，標普500指數下挫2.2％，那斯達克指數跌幅達4.8％。

投資人預期企業獲成長減速，亦衝擊美股後市。根據FactSet Research預測，標普500大企業2022年獲利估計上升將近10％，反觀市場預期2021年企業獲利可望強彈45％。