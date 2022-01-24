烏克蘭與俄羅斯邊境情勢緊張，雖然美俄外長在瑞士日內瓦展開會談，結果依舊毫無進度，美國國務院23 日下令駐烏克蘭大使館人員和家眷從當地撤離，據傳俄羅斯也在邊境集結10萬大軍，這也導致歐股周一(24日)普遍大跌，俄羅斯股市大跌近10%，近2周累積跌幅近2成。

外媒報導指出，美國總統拜登考慮在東歐部署1000至5000兵力，並在必要時刻將兵力增加10倍，並同時評估為北約組織派遣戰機與戰艦。由於烏克蘭東境持續發生零星衝突，是否演變成北約與俄羅斯之間的衝突，也導致國際油價持續走高。截至台灣時間24日晚間9點，泛歐Stoxx 600指數重挫逾2%，富時100指數、法國CAC 40指數以及德國DAX指數出現1~2%以上的跌勢。

至於俄羅斯RTS指數跌幅持續擴大至10%、盧布兌美元跌逾2%，MOEX指數大跌超過8%。

Standard Bank G10 策略部門主管 Steve Barrow指出，俄羅斯曾經在2014年占領烏克蘭克里米亞半島，雖然沒有在全球金融市場引爆恐慌性賣壓，但是投資人不能忽略這次烏俄衝突若持續惡化，所引爆的後果。

Omicron疫情持續延燒，雖然這次變種病毒株所引發的重症情況明顯低於前一波疫情，但是仍對經濟復甦造成衝擊。歐元區服務業PMI從53.1降至51.2，主要是部分地區實施較為嚴格的管制措施，導致消費者行動更加謹慎，歐元區的製造業PMI反而從58.0升至59.0。