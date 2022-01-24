台灣指數公司今（24）日發布「台灣ESG優息存股指數」，該指數表彰永續發展、股利發放穩定及規模具代表性之上市公司投資績效表現。最新一期指數權重前十大成分股為亞泥、台泥、永豐金、兆豐金、元大金、中信金、國泰金、開發金、富邦金及第一金等。

由台灣指數公司新編「台灣指數公司特選臺灣ESG優選入息存股指數」（簡稱臺灣ESG優息存股指數），自1月24日（周一）起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

台灣ESG優息存股指數」為永豐投信委託台灣指數公司客製化編製，指數編製目標係以企業ESG表現結合公司獲利、股利配發、規模等篩選條件，期作為存股概念標的，表彰具永續發展、股利發放穩定及規模具代表性之上市公司投資績效表現。

指數成分股以國內上市不含電子類之普通股為採樣範圍，通過流動性檢驗標準，運用中華民國企業永續發展協會參考國際永續相關準則或指引設計的「企業永續發展評鑑模型」產製之「企業 ESG 表現分數」。

篩選最近一期分數位於前60％高者，且符合發行市值前250大、最近３年每年皆發放現金股利及每股盈餘皆大於0之股票，依自由流通市值排序選取前30名；再以股利率加權計算指數。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯， 2021年殖利率5.13％，表現優於大盤指數（3.4％）。指數每年於6月定期檢視成分股並調整一次。

台股市場具殖利率高、股利配發穩定等特色，在低利率、通膨環境下，投資人日益重視長期投資、風險分散，並可藉由定期定額或零股交易輕鬆存股。

證交所統計，2021年12月定期定額交易戶數統計，前十大有7檔為ETF，為定期定額熱門標的。「台灣ESG優息存股指數」預計由發行機構進行指數金融商品應用，可望提供投資人藉由指數金融商品參與優息存股主題投資的新選擇。