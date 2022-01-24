受Fed可能加快貨幣緊縮疑慮，以及Netflix因營運展望保守大跌近22%拖累，上週五FANG+指數下跌5.33%，整體波動加劇。統一FANG+(00757)經理人袁永騰分析，觀察當FANG+指數出現單日大跌5%後的3個月平均漲幅高達19%，其後1年平均漲幅更高達71%，回復動能也十分驚人。投資人不需過於恐慌，反而可趁拉回之際逢低分批進場，或以定期定額方式投資，持續參與科技股長期成長。

袁永騰指出，FANG+指數由10檔美股科技巨頭所組成，且均具高成長動能，股性活潑，故指數波動也高，成份股過去幾年都曾出現單日8%~20%不等的跌幅，但其後漲幅也都相當驚人。另統計FANG+指數自2014年9月發佈以來單日大跌5%以上的次數有15次，其中6次集中在2020年2月至3月新冠肺炎疫情期間，其餘則散落在各區間，多是因個別成份股財報不如預期所致。但當FANG+指數出現單日大跌5%後的3個月平均漲幅高達19%，其後1年平均漲幅更高達71%。

就獲利能力及財務體質分析，FANG+指數在2021-2023間的3年年均複合獲利成長率達33.9%，遠優於同時期S&P500指數的25.5%、道瓊指數的19.32%及Nasdaq 100指數的22.89%。此外，Fang+指數10檔成份股都是各科技領域的龍頭企業，更有7檔是市值位居全球排名前十大的巨型企業，不僅財務體質健全，更有穩定而強勁的現金流。相較於獲利情況不穩、財務質較差的中小型企業，更易獲得資金青睞

袁永騰表示，就前次Fed升息及縮表時的指數走勢來看，市場往往是先反應資金減少及評價下修而走跌，但接下來就是反應基本面佳及獲利能力強而重拾漲勢。由於目前美國經濟成長力道只是放緩而非衰退，加上預期在Omicron疫情放緩後及薪資上漲帶動下還有另一波消費力道將釋放，只要通膨力道能獲得控制，美國經濟後市仍然看好，科技股長線走勢也不看淡。

展望後市，Fed即將啟動貨幣緊縮，短期市場恐將持續震盪。但Fed緊縮貨幣本來就是為防止經濟過熱，只要經濟能持續成長，科技股仍會有亮麗表現。短期內可觀察聯準會1月利率會議結果，以及FANG+指數成份股財報結果與展望。