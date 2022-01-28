價值投資大師、橡樹資本創辦人霍華‧馬克斯(Howard Marks)近期接受外媒採訪指出，美股目前受到美國聯準會(Fed)加速升息政策劇烈波動，但他告訴投資人，Fed何時升息其實不重要，重點在於現在正在升息的道路上，重點是抓準大方向就好。

美股今年以來已經跌到修正區間，截至周四(27日)收盤，標普500指數今年下跌超過9%，科技股為首的那斯達克指數跌勢尤為慘重，跌幅來到將近15%，費城半導體指數去年高居所有美股主要指數漲幅之冠，今年以來重挫近18%，再進一步將跌入熊市。

據Businessinsider報導，FOMC於本周三召開完利率決策會議後，市場預計今年至少4次升息，分析人士指出，Fed主席鮑爾的言論非常鷹派，同時Fed也沒有給出確切量化緊縮（QT）的時間表。

霍華‧馬克斯認為，沒有確切的QT內容，是為了有靈活的空間可運用政策工具，若是把時間表說出來，可能會引來外界批評，認為這的確有必要模糊一些，這樣Fed才能更有效評估金融環境實際狀況來執行。

霍華‧馬克斯也在今年稍早公開投資備忘錄指出，在股市賺錢的方式就是低買高賣，但比起漲價就賣出，更糟糕的是因跌價而賣出，賣出的原因應當基於投資前景：基本面、財務分析、投資策略等，而不是因為後悔和害怕犯錯。

馬克斯呼籲投資人，根據資產合理估值，將資金投入資產，並從長期的結果受益，而不是猜測未來1小時、1天、1個月甚至是1季的時間長度的價格走勢，在單個資產與整體市場頻繁進出。