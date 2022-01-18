雖然印尼央行要到20日才會公布最新利率政策，但根據路透社18日報告，為促進經濟成長，印尼央行恐怕要等2022下半年才有升息打算。至於美國聯準會(Fed)，可能最早在3月時，就會實施量化緊縮的貨幣政策。

上個月，印尼央行曾表示，當地政策若正常化不一定要跟隨聯準會腳步，因此，在通膨大增之前，都會將利率保持在低點。

與目前通膨創40年新高紀錄的美國不同，這個東南亞最大經濟體的通膨，在過去19個月內，一直低於央行2%到4%目標區間，所以也有不須這麼快就要升息的本錢。

受訪學者專家一致認為，印尼央行將會在20日宣布，基準政策的7日逆回購利率，還是維持在3.5%歷史低點。當地金融業者Bank Permata指出，因為印尼通膨還沒構成重大威脅，故央行不會輕易變動現行超低利率。

印尼央行雖可能在2022下半年升息，但萬一美國真的在3月就調升利率，避免印尼盾走貶以及資本外逃，印尼央行勢必也要調整自己的緊縮步調。

外界預估，2022下半年印尼將分兩個階段，將利率上調共50個基本點故為兩碼，第3季利率先達3.75%，第4季再升1碼達4%。不過，巴克萊經濟學家認為，萬一美國先升息導致印尼盾大貶，印尼央行為穩住匯市，也不得不提前調升利率。

受惠於大宗物資價格飆升，加上印尼出口保持穩定，印尼盾是2021年亞洲新興市場中，表現最好的貨幣之一，兌美元1年中僅貶約1.5%。同時，印尼自2020年5月以來就一直是貿易順差，但順差金額在上個減至20個月新低。專家學者憂心，當地政府實施煤炭出口禁令，可能會讓貿易出現逆差狀況。

ANZ銀行表示，印尼貿易順差金額再增的話可能幅度有限，因為美國開始要量化緊縮，市場波動將加大，也會影響外資流入印尼的投資意願。

另外，外界也預測印尼的通膨還會再增加，但不至於失控，2022年與2023年分別是2.9%以及3.1%。至於經濟成長，印尼上季預估增4.7%，2021全年增3.5%。同時，2022年與2023年均預測為5.1%。