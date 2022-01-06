桃園機場群聚案，今（6）日確認有4人感染Omicron病毒。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，Omicron既是大魔王，也是小天使，「你我該做的，是繼續防疫，並等待結束的那天到來。」

由黃暐瀚主持的廣播節目「POP撞新聞」，今邀請到前台大感染科醫師林氏璧談及疫情變化，黃暐瀚並在臉書以「Omicron是大魔王？還是小天使？」為題發文表示，Omicron在傳播能力上的確是大魔王，不管是沒打過疫苗，還是打過一劑，甚至打過兩劑AZ、BNT、Moderna，只要施打時間超過五個月，面對Omicron，防護力幾乎趨近於0，所以如果不打第三劑，碰到Omicron病毒的時候，基本上確診率非常高。

不過黃暐瀚也說，根據英國這段時間的疫情數據顯示，Omicron會大量感染，但卻不會大量重症，也就是說，得到Omicron沒有像是得到Delta那麼可怕，也許會不舒服，會發燒、咳嗽、身體痠痛，但很可能不用住院，很可能休息幾天就好了。但黃暐瀚強調，以上所述是針對「打過兩劑疫苗」的Omicron感染者而論，不是「完全未施打過疫苗者」的反應。

黃暐瀚並整理出3點結論：首先是快去打疫苗，並打滿兩劑；第二，戴口罩、勤洗手、噴酒精，盡可能別讓自己確診；第三，小心防護Omicron，但也不用對Omicron恐慌。

在傳播力上，黃暐瀚說，Omicron絕對是「大魔王」，所有疫苗在它面前一律「無視」，但它感染力雖高（R0值大約為10），致死率卻只有Delta的一半，未來半年，Omicron很可能令全人類「普遍感染」，但同時「存活下來」，屆時人類對抗Covid-19的作戰很可能因此告一段落，一旦這個結果發生，Omicron將變成「小天使」般，結束全球的疫情。