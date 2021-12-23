《The Athletic》權威記者查拉尼亞這次把籃網明星後衛厄文的真正狀態說了一清二楚！查拉尼亞23日爆料，先前觸發聯盟健康與安全協議的厄文，確定新冠檢測呈現陽性反應，最有可能回歸加入籃網的日期，將在明年1月6日作客出戰溜馬，或是1月13日作客遭遇公牛。

由於厄文到現在還沒有接種疫苗，所以根據聯盟規定，他必須連續5次新冠檢測呈現陰性才行，只是他先前在缺陣期間到處趴趴走，不僅跑去大學比賽場邊觀戰，還頻頻出現活動，感染新冠病毒自然機率很高，但他似乎仍然毫不在意。

目前籃網教練團與球員都希望厄文盡早回歸，尤其是當前聯盟得分王杜蘭特，兩人最近交流頻繁，或許這也是杜蘭特為何突然觸發聯盟健康與安全協議停賽的理由之一，不過籃網本季雖少厄文，目前仍以21勝9敗戰績，穩居東區龍頭位置。

只是到現在為止，飽受新冠疫情影響的籃網，仍然無法湊足球員可以上場比賽，所以聯盟官方也在今天宣布，將把24日籃網作客出戰拓荒者的例行賽延期，這將是籃網最近延期的第2場比賽，接下來就只能期望他們可以挺過這波相當嚴重的疫情。