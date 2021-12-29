東區強權籃網前陣子迎來好消息，陣中明星控球厄文(Kyrie Irving)將被允許於客場出賽，不過隨後就觸發健康安全協議，但今天他的隔離解除，加上杜蘭特(Kevin Durant)、艾卓吉(LaMarcus Aldridge)也將歸隊，預計都能參加明日隊內訓練，籃網士氣大增。

Kevin Durant, Kyrie Irving and LaMarcus Aldridge have cleared the league’s health and safety protocols pic.twitter.com/knAKT8cb9m — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2021

厄文開季因不願施打疫苗，按照紐約當地規定他無法上場比賽，不過籃網仍靠杜蘭特、哈登(James Harden)領軍打出好成績，目前戰績23勝9敗排東區龍頭，然而本季回歸的內線戰將艾卓吉以及老將米爾斯(Patty Mills)都有不錯表現。

如今厄文能在客場出賽，對籃網來說多了可用之兵，他將能分擔杜蘭特、哈登的得分壓力，杜蘭特本季出戰27場先發，場均貢獻29.7分7.9籃板5.9助攻，命中率52.3%、外線38.2%、罰球88.6%，哈登28場先發貢獻22分8籃板9.8助攻，命中率41.5%、外線34.3%、罰球87.9%。

此外艾卓吉出賽25場，場均14分5.7籃板1.2阻攻，命中率57.3%、外線36.7%、罰球83.3%，效率超乎預期，近5場出賽能繳出15.6分5籃板1.2助攻1阻攻，命中率57.9%，而最近他和杜蘭特都因健康安全協議缺戰，但米爾斯又跳了出來，近5場砍下23.8分4籃板3.8助攻，完美補上缺口。

Steve Nash expects Kyrie Irving to need a week or two to ramp-up and play once he’s out of protocols and is practicing with the team again. — Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) December 27, 2021

現在杜蘭特、艾卓吉、厄文將回歸，「完全體」籃網即將問世，相信球迷一定非常期待，不過總教練納許(Steve Nash)表示厄文並無法立即上場，需要一到兩周時間來調整，才會投入客場，他說：「厄文會回來，但他現在被隔離8天左右時間，我不確定他需要幾天調整，但我覺得越來越近了！」