籃網25日宣布，陣中主將杜蘭特（Kevin Durant）將缺席客場對戰洛杉磯湖人的「耶誕大戰」，理由是他觸發了聯盟COVID-19健康與安全協議。另還有6位球員也在隔離名單，再扣掉腳踝受傷的喬哈里斯（Joe Harris），籃網目前失去8位球員。兩隊的耶誕大戰將於26日上午9時開打。

厄文（Kyrie Irving）的客場賽事獲得籃網球團解禁，他原本要在耶誕大戰復出，但因為觸發健康安全協議而進入隔離名單。厄文沒有施打疫苗，而且被檢驗出陽性，他的最快回歸時間預估要到新年假期之後的1月中旬。

籃網3位主力之中，只剩下哈登（James Harden）趕上了耶誕大戰，另外從隔離名單回歸的還有米爾沙普（Paul Millsap）、傑文卡特（Jevon Carter）。籃網的疫情嚴重，最近的3場例行賽被改期。

湖人安東尼戴維斯（Anthony Davis）左膝受傷，另有5位球員被隔離在COVID-19名單，他們仍有詹姆斯（LeBron James）、韋斯布魯克（Russell Westbrook）兩位主力可以上陣。

明星球員如公鹿隊阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、獨行俠東契奇（Luka Doncic）、老鷹隊崔楊（Trae Young）也都觸發了健康安全協議。阿提托康波已經解除隔離，球團將再決定是否讓他參與和塞爾提克的耶誕大戰。崔楊、東契奇確定缺陣老鷹對尼克、獨行俠對爵士的耶誕大戰。