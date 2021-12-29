蕭敬騰 穿上Moncler、Christian Louboutin隔離生出新作品（品牌提供）

蕭敬騰近日發表全新作品《隔離套房2827》，這是他三年後再度發表全新作品，也是在疫情近尾聲的同時，獻給粉絲的最佳禮物。整張專輯的誕生是蕭敬騰於疫情時代中，無數次的隔離得來的靈感與創作，可以說這張睽違了三年的作品，融入了他這幾年在兩岸三地往來，獨自面對自我的真實之作。而在全新釋出的形象照片裡， 他帥穿4 Moncler Hyke系列，腳踩Christian Louboutin拍攝形象照片。4 Moncler Hyke是Moncler與日本設計師吉原秀明（Hideaki Yoshihara）和大出由紀子（Yukiko Ode）的合作品牌共同聯乘之作，吉原與大出兩人均擅長處理古著風格，在她們主理的Hyke風格中，也能見到強烈的復古解構主義線條，而與Moncler的合作也催生了這個具有特殊風格的Moncler系列商品；而鞋款則是選擇Christian Louboutin的穆勒拖鞋款，搭配上身的4 Moncler Hyke黑色毛衣，打造出隔離時的居家氣息。